El sánguche de milanesa de Chacho: un premio mundial con sabor tucumano

Tercera generación

La noticia también impactó en los más jóvenes. Tomás Morales, nieto de Chacho, se enteró del reconocimiento gracias a un compañero de colegio que le mostró una publicación de LA GACETA. “Me gustó mucho y me emocioné. Entre nosotros decimos que estamos dentro de un lindo quilombo y me sentí muy orgulloso de ser parte de este negocio familiar”, relató y entendió rápidamente la importancia del reconocimiento: “Creo que nos va a ayudar mucho porque ya tenía presencia el sánguche de milanesa a nivel nacional y ahora damos un paso más grande”.