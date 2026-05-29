Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

En el mundo del vino, el noroeste argentino evoca inmediatamente el nombre de Cafayate (Salta). Tucumán no suele ser la primera provincia que viene a la mente cuando se piensa esta industria. Sin embargo, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso el foco en una bodega de Colalao del Valle que desafía esa lógica. Se trata de Altos La Ciénaga, un proyecto familiar que nació del vino "patero" que Don Javier Díaz elaboraba en damajuanas y que hoy es caso de estudio por su innovación conceptual, su apuesta por lo natural y su capacidad para adaptarse a un mercado global cada vez más exigente.