“De alma soy clase media, pero de bolsillo soy pobre”: la frase que resume una nueva frustración argentina

Durante décadas, la clase media argentina se reconoció en una serie de símbolos bastante claros: la casa propia, las vacaciones, el auto, la posibilidad de cambiar un electrodoméstico cuando se rompía, salir a comer de vez en cuando o darse algún gusto sin tener que revisar el saldo de la cuenta bancaria. Hoy, para muchos argentinos, esos objetivos parecen cada vez más lejanos. Y los números ayudan a entender por qué. En el Gran Tucumán, casi tres de cada 10 trabajadores ya buscan un ingreso extra para sostenerse. Son más de 131.000 personas que, pese a tener empleo, necesitan sumar otra fuente de dinero para llegar a fin de mes. A nivel nacional, el pluriempleo alcanza a 1,6 millones de personas y se encuentra en uno de los niveles más altos de la última década.