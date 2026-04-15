Escalada en Medio Oriente: Irán amenaza con bloquear rutas clave y desafía el cerco de EEUU en Ormuz

El general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes, sostuvo que si Washington “crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros”, se configurará una violación de la tregua. En esa línea, afirmó que las fuerzas iraníes no permitirán exportaciones ni importaciones en el Golfo Pérsico, el mar de Omán ni el mar Rojo, ampliando el alcance de las advertencias.