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Escalada en Medio Oriente: Irán amenaza con bloquear rutas clave y desafía el cerco de EEUU en Ormuz

Teherán advierte que impedirá el tránsito marítimo en zonas estratégicas si Washington mantiene el bloqueo.

Estrecho de Ormuz. CAPTURA DE VIDEO DE X Estrecho de Ormuz. CAPTURA DE VIDEO DE X
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Irán amenazó con bloquear rutas marítimas clave en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo si EE.UU. mantiene el cierre del estrecho de Ormuz, poniendo en riesgo el comercio global de energía.
  • La tensión escaló tras el fracaso de negociaciones y el bloqueo de puertos iraníes por parte de Trump. Irán advierte represalias militares mientras Washington busca mediar con Israel.
  • La amenaza pone en jaque la estabilidad del mercado energético y la seguridad marítima. La fragilidad de la tregua anticipa una posible extensión del conflicto en la región.
Resumen generado con IA

Irán advirtió que podría extender el conflicto en Medio Oriente con el bloqueo de rutas marítimas clave si Estados Unidos (EEUU) mantiene el cierre del estrecho de Ormuz, en una escalada que amenaza el flujo global de energía y mercancías y deja en evidencia la fragilidad del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

El general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes, sostuvo que si Washington “crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros”, se configurará una violación de la tregua. En esa línea, afirmó que las fuerzas iraníes no permitirán exportaciones ni importaciones en el Golfo Pérsico, el mar de Omán ni el mar Rojo, ampliando el alcance de las advertencias.

El foco también se traslada al estrecho de Bab el-Mandeb, punto estratégico para el tránsito hacia el canal de Suez, donde Irán carece de salida directa pero mantiene influencia a través de aliados como los hutíes de Yemen. En paralelo, el bloqueo impulsado por el presidente Donald Trump busca presionar a Teherán y a China, principal comprador de su petróleo, en un contexto de negociaciones aún abiertas.

Lejos de descomprimir la situación, la tregua entre ambas potencias evidenció rápidamente sus límites. Irán cuestionó su alcance y exigió incluir a Líbano por los ataques israelíes en Beirut, mientras Trump -que inicialmente consideró ese frente como “una escaramuza separada”- ahora intenta avanzar en un entendimiento que permita reabrir el estrecho de Ormuz, consignó el diario "Ámbito".

En simultáneo, Estados Unidos sostiene un bloqueo total sobre los puertos iraníes en esa vía estratégica tras el fracaso de las negociaciones. Trump afirmó haber destruido 158 buques iraníes y advirtió que cualquier embarcación que desafíe la medida será eliminada. Desde Teherán respondieron con amenazas de represalias contra buques militares en la zona.

En este escenario, Washington impulsa gestiones diplomáticas en dos frentes: por un lado, busca retomar el diálogo con Irán -aunque esto es desmentido por Teherán- y, por otro, media entre Israel y Líbano con eje en el desarme de Hezbolá. 

Sin embargo, las diferencias entre las partes, la continuidad de los combates y el rechazo del grupo armado limitan las posibilidades de avances en el corto plazo.

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