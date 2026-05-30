Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

Resumen para apurados
- El único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba admitió ante la Justicia que la menor estuvo en su casa, buscando desvincularse del caso al alegar una charla.
- El abogado del imputado afirmó que la menor se fue en un auto rojo y justificó mentiras previas para proteger a su hija, sumando datos sobre un auto negro bajo investigación.
- Los investigadores analizan estas contradicciones para reconstruir las últimas horas de la menor, esperando que los nuevos datos aportados permitan acelerar su localización.
La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada en Córdoba, sumó nuevas declaraciones del único detenido en la causa, Claudio Gabriel Barrelier. Durante una nueva indagatoria ante la fiscalía, el acusado aportó información sobre el tiempo que la menor habría permanecido en su vivienda y sobre los movimientos posteriores a ese encuentro.
Las declaraciones se conocieron a través de su abogado defensor, José Sánchez del Bianco, quien brindó detalles luego de que finalizara la audiencia judicial.
Qué dijo Barrelier sobre la presencia de Agostina en su casa
Según explicó el defensor en una entrevista con A24, Barrelier reconoció que Agostina estuvo en su domicilio durante un período que habría oscilado entre media hora y una hora.
De acuerdo con esa versión, durante ese lapso ambos mantuvieron una conversación sin mayores implicancias. "Estuvo allí conversando con ella, hablando sobre cosas intrascendentes. Fue una charla", afirmó Sánchez del Bianco al referirse a la declaración de su cliente.
El abogado también sostuvo que, según el relato del imputado, la adolescente se retiró posteriormente en un auto rojo, un dato que generó nuevas controversias dentro de la investigación.
La contradicción sobre el supuesto auto rojo
Las declaraciones del defensor se conocieron poco después de que el fiscal Raúl Garzón señalara que Barrelier había negado ante él la versión vinculada a la presencia de un auto rojo.
Sin embargo, minutos más tarde, Sánchez del Bianco sostuvo públicamente que ese vehículo sí formaba parte del relato aportado por el acusado sobre lo ocurrido después de que Agostina ingresara a la vivienda.
La aparente contradicción se convirtió en uno de los puntos que ahora analizan los investigadores mientras intentan reconstruir las últimas horas en las que la adolescente fue vista.
La explicación del acusado y los nuevos datos aportados
Durante la entrevista, el abogado también reveló cuál fue la justificación que dio Barrelier respecto de algunas inconsistencias detectadas en sus declaraciones anteriores.
"Mintió para proteger a su hija", aseguró el defensor al explicar la postura de su representado.
Por otra parte, Sánchez del Bianco desmintió versiones sobre una posible renuncia a la defensa y confirmó que continúa representando al único imputado del caso.
"Creo que es una cuestión fáctica, acabo de salir de la declaración", expresó. Además, indicó que la ampliación de la indagatoria se extendió durante aproximadamente una hora y que no hubo modificaciones en la calificación legal de la causa.
El abogado agregó que durante la audiencia también se consultó a Barrelier sobre un automóvil negro que apareció recientemente en la investigación. Según indicó, el acusado respondió que condujo ese vehículo el 25 de mayo al mediodía.
"No se ha quebrado, su inocencia la mantiene. Sí aportó información que no dijo en el primer momento", señaló Sánchez del Bianco. Y concluyó: "Aportó datos que entiendo que permitirán acelerar la investigación".