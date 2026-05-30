Caso Agostina Vega: el detenido reconoció que la adolescente estuvo en su casa y aseguró que “fue una charla”

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada en Córdoba, sumó nuevas declaraciones del único detenido en la causa, Claudio Gabriel Barrelier. Durante una nueva indagatoria ante la fiscalía, el acusado aportó información sobre el tiempo que la menor habría permanecido en su vivienda y sobre los movimientos posteriores a ese encuentro.