Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

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Resumen para apurados
- Una mujer de 49 años murió en Tucumán tras sufrir la picadura de una araña venenosa y no recibir el antídoto a tiempo, lo que generó alerta en la provincia.
- La víctima sufrió una picadura que derivó en fiebre y desorientación. Fue internada de urgencia tras superar el límite de 36 horas clave para recibir el suero específico.
- La tragedia resalta la importancia de la consulta médica urgente ante picaduras y difunde medidas de prevención y los hospitales de referencia habilitados para estos casos.
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