SociedadUN CASO TRÁGICO

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

La muerte de una mujer abrió interrogantes sobre cómo reconocer una picadura peligrosa y cuándo acudir de urgencia al hospital.

QUÉ HACER. Ante la sospecha de una picadura de araña peligrosa, el tiempo es clave y la consulta médica debe ser inmediata.
QUÉ HACER. Ante la sospecha de una picadura de araña peligrosa, el tiempo es clave y la consulta médica debe ser inmediata.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Una mujer de 49 años murió en Tucumán tras sufrir la picadura de una araña venenosa y no recibir el antídoto a tiempo, lo que generó alerta en la provincia.
  • La víctima sufrió una picadura que derivó en fiebre y desorientación. Fue internada de urgencia tras superar el límite de 36 horas clave para recibir el suero específico.
  • La tragedia resalta la importancia de la consulta médica urgente ante picaduras y difunde medidas de prevención y los hospitales de referencia habilitados para estos casos.
Resumen generado con IA
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