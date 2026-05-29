Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

En la segunda audiencia pública de debate para avanzar en el nuevo CPU, la Cámara de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit) fue una de las expositoras, junto con el Colegio Inmobiliario, y se abordó el enfoque demográfico. Cecoprit informó que en la última década la provincia tuvo un crecimiento de habitantes del 20% y la capital no llegó al 8%. Los municipios/departamentos que más crecieron en el Área Metropolitana de Tucumán (AMET) fueron Tafí Viejo (43%) y Yerba Buena (37%).