La guerra en Irán empieza a golpear a la economía mundial

Si el conflicto llegara a prolongarse, el impacto podría ser enorme: el peor escenario contempla un crecimiento del 2%, una caída que recuerda a episodios de contracción como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. La fuerte subida de los precios del petróleo debería impulsar la inflación al alza, cuando hasta ahora seguía moderándose, para alcanzar una media del 4,4% a nivel mundial, es decir, 0,6 puntos más que la previsión del FMI en enero.