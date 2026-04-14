Milei pidió "paciencia" tras la suba de inflación: "No vamos a ir en contra de la teoría económica"

Por último, Milei brindó una explicación técnica sobre el fenómeno inflacionario: “Lo que ocurrió en la segunda mitad del año pasado fue una monstruosa caída de la demanda de dinero. Es decir, la caída fue por el equivalente a U$S41.000 millones. Si corregimos por encajes, la base monetaria medida en dólares cayó a niveles de los U$S20.000 millones. A la mitad del promedio que tenía el gobierno anterior con una inflación que viajaba al 1,5% diario. En ese contexto, los pasivos monetarios del BCRA eran del doble del que nos quedó a nosotros en esta corrida, el número es más alto porque la suba de encajes permitió que estén más cerca de los U$S30.000 millones. El pasivo monetario del BCRA es el working capital de la economía. Al caer la demanda de los activos domésticos, hace que el precio de los bonos caiga, que la tasa de interés suba, el riesgo país suba. Llegó a estar en niveles de los 1.000 puntos básicos. Al retrasarse el mecanismo de financiamiento, la demanda se pone más pesada y les cuesta vender más”.