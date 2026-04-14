Milei pidió "paciencia" tras la suba de inflación: "No vamos a ir en contra de la teoría económica"

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei pidió paciencia este martes en el AmCham Summit ante la inflación de marzo (3,4%), que superó el dato de febrero, reafirmando su plan económico vigente.
- Atribuyó el incremento a una fuerte caída en la demanda de dinero y al impacto de leyes opositoras en el equilibrio fiscal, mientras se completan los ajustes de precios relativos.
- El jefe de Estado aseguró que la inflación bajará y descartó medidas fuera de la teoría económica, sosteniendo que el apoyo electoral valida la continuidad de las reformas actuales.
El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este martes del foro AmCham Summit 2026 y se refirió al dato de inflación de marzo informado por el Indec, que fue de 3,4% y marcó una suba respecto al 2,9% de febrero.
“Habitualmente los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Nosotros tendríamos un montón de cosas buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, afirmó Milei.
Y prosiguió: “Una de las cosas importantes con esto es explicar y tener claro lo que está pasando. Es el primer paso para encontrar una solución. En ese sentido, tenemos que entender por qué 3,4%, por qué la inflación viene subiendo. Para nosotros es bastante claro lo que está pasando. Al margen de lo que voy a explicar, también les voy a explicar por qué estamos convencidos de que la inflación para adelante va a bajar”.
También se refirió a “dos shocks de características descomunales” a mediados del año pasado y recordó que la inflación en mayo fue de 1,5% “luego de que Manuel hiciera esa extraordinaria elección en CABA”.
“Lo más interesante es que a partir de ese momento comenzó un ataque feroz de la política, al corazón del modelo. El Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”, subrayó.
En esa línea, remarcó que “tenemos que tener conciencia de que Argentina enfrentó una corrida por el equivalente al 50% del M2. En cualquier momento de la historia, Argentina hubiese volado por los aires. No solo que no voló, sino que recibimos un fuerte respaldo en las urnas. Le sacamos 17% al kirchnerismo y dimos vuelta la elección en PBA. La gente no quiere volver al pasado, si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a empezar a salir bien“.
“Hay dos elementos adicionales. Si ustedes miran la inflación mayorista, la que se adelanta, viaja en torno al 10%. Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos y converger hacia ahí. Lo que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera toma malas decisiones. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica y de la evidencia empírica. Tampoco vamos a violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica”, sostuvo.
El análisis sobre la inflación
Por último, Milei brindó una explicación técnica sobre el fenómeno inflacionario: “Lo que ocurrió en la segunda mitad del año pasado fue una monstruosa caída de la demanda de dinero. Es decir, la caída fue por el equivalente a U$S41.000 millones. Si corregimos por encajes, la base monetaria medida en dólares cayó a niveles de los U$S20.000 millones. A la mitad del promedio que tenía el gobierno anterior con una inflación que viajaba al 1,5% diario. En ese contexto, los pasivos monetarios del BCRA eran del doble del que nos quedó a nosotros en esta corrida, el número es más alto porque la suba de encajes permitió que estén más cerca de los U$S30.000 millones. El pasivo monetario del BCRA es el working capital de la economía. Al caer la demanda de los activos domésticos, hace que el precio de los bonos caiga, que la tasa de interés suba, el riesgo país suba. Llegó a estar en niveles de los 1.000 puntos básicos. Al retrasarse el mecanismo de financiamiento, la demanda se pone más pesada y les cuesta vender más”.