Secciones
EconomíaNoticias económicas

Inflación de marzo 2026: el IPC fue del 3,4% y marcó el nivel más alto del año

El número confirmó las previsiones tanto del sector privado como del propio Gobierno, que ya había anticipado un repunte inflacionario tras el 2,9% registrado en febrero.

GOLPE SENSIBLE. La suba en los alimentos fue la de mayor incidencia en la canasta que mide la inflación. GOLPE SENSIBLE. La suba en los alimentos fue la de mayor incidencia en la canasta que mide la inflación.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El INDEC informó que la inflación de marzo de 2026 en Argentina fue del 3,4%, la cifra más alta del año, impulsada por las subas en educación y combustibles durante el mes.
  • El dato supera el 2,9% de febrero y acumula un 9,4% en el trimestre. El aumento respondió al inicio del ciclo lectivo y al impacto del precio internacional del petróleo en el país.
  • Aunque se prevé una baja para abril, la proyección anual del 29,1% triplica la meta del Presupuesto, lo que genera tensión entre las expectativas del mercado y el plan del Gobierno.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026, que finalmente llegó al 3,4% y se convirtió en el dato mensual más alto en lo que va del año, en línea con las advertencias previas del ministro de Economía, Luis Caputo.

La inflación acumula un alza de 9,4% en el año

El número confirmó las previsiones tanto del sector privado como del propio Gobierno, que ya había anticipado un repunte inflacionario tras el 2,9% registrado en febrero. Con este resultado, el primer trimestre del año cerró con una aceleración que puso en tensión las metas oficiales.

SIN CONTROL. La inflación sigue siendo un gran problema para los argentinos. SIN CONTROL. La inflación sigue siendo un gran problema para los argentinos.

Entre los principales factores que impulsaron la suba se destacaron educación —con fuertes aumentos por el inicio del ciclo lectivo—, los combustibles, afectados por el encarecimiento internacional del petróleo, y distintos componentes de la canasta básica.

La división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12%); y la de menor, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) La división con mayor alza mensual en marzo de 2026 fue Educación (12%); y la de menor, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%)

El contexto internacional también jugó su parte. La persistencia del conflicto en Medio Oriente volvió a presionar sobre los precios de la energía, complicando el sendero de desaceleración que buscaba consolidar el Gobierno.

Las estimaciones privadas habían anticipado este escenario. Consultoras como C&T, Orlando Ferreres, Eco Go, LCG y Analytica coincidían en ubicar la inflación de marzo en torno al 3%, con matices: mientras algunas destacaban una desaceleración en alimentos, otras advertían que los precios regulados y los combustibles seguían actuando como motores de la inflación.

EN EL NORTE del país, la inflación superó el 4% EN EL NORTE del país, la inflación superó el 4%

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado un IPC cercano al 3% para marzo, con una inflación núcleo levemente por debajo. Aun así, el informe sostenía que, hacia los próximos meses, la dinámica inflacionaria tendería a moderarse gradualmente.

Según esas proyecciones, abril se ubicaría en torno al 2,6% y mayo cerca del 2,3%, con una desaceleración progresiva hacia el invierno y la primavera, cuando los registros podrían perforar el 2% mensual.

Sin embargo, el dato de marzo dejó un arranque de año más complejo de lo previsto. El primer bimestre había acumulado un 5,9%, y con la cifra de marzo por encima del 3%, el trimestre quedó peligrosamente cerca de una porción significativa de la meta anual fijada por el Gobierno de Javier Milei.

En ese marco, las proyecciones del REM ubicaron la inflación de todo 2026 en torno al 29,1%, muy por encima del 10,1% contemplado en el Presupuesto. La tensión entre las expectativas del mercado y los objetivos oficiales volvió así a quedar expuesta en un dato que, lejos de consolidar la desaceleración, marcó un nuevo punto de alerta.

Temas Luis CaputoInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inflación de marzo: analistas consultados por el BCRA ajustaron sus proyecciones y señalaron que el IPC será de 3%

Inflación de marzo: analistas consultados por el BCRA ajustaron sus proyecciones y señalaron que el IPC será de 3%

Rentas extendió el régimen de regularización de deudas fiscales: ¿hasta cuándo hay tiempo?

Rentas extendió el régimen de regularización de deudas fiscales: ¿hasta cuándo hay tiempo?

Lo más popular
Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru
1

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta
2

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
3

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
4

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para Pichón Segura
5

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para "Pichón" Segura

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
6

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Cambios en la Municipalidad: un concejal asume como secretario de Movilidad Urbana

Cambios en la Municipalidad: un concejal asume como secretario de Movilidad Urbana

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Comentarios