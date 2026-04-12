El mercado ajusta al alza sus proyecciones: la inflación de marzo sería la más alta de los últimos 12 meses

Las estimaciones del mercado, incluido el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina, ubican la inflación en un rango de entre 2,7% y 3%. Entre los principales factores que explican la suba aparecen el inicio del ciclo lectivo —con fuerte impacto en Educación—, los aumentos en combustibles y los ajustes en precios regulados como tarifas y transporte.