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El mercado ajusta al alza sus proyecciones: la inflación de marzo sería la más alta de los últimos 12 meses
DURA DE DOMAR. La inflación no da tregua. DURA DE DOMAR. La inflación no da tregua.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Analistas proyectan que la inflación de marzo en Argentina rondará el 3%, según datos que el INDEC publicará el 14 de abril, siendo la cifra más alta de los últimos doce meses.
  • El alza responde al inicio del ciclo lectivo y aumentos en combustibles y tarifas. Si bien alimentos se desaceleró, el dato de CABA del 3% refuerza las expectativas del mercado.
  • El dato de marzo será determinante para evaluar la gestión de Javier Milei. La presión de precios regulados y energía persiste como el principal desafío económico a futuro.
Resumen generado con IA

El Indec publicará el próximo 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, en un contexto en el que analistas y consultoras proyectan una inflación cercana al 3% mensual. De confirmarse, sería el registro más alto de los últimos doce meses y marcaría una leve aceleración frente al 2,9% de febrero.

Las estimaciones del mercado, incluido el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina, ubican la inflación en un rango de entre 2,7% y 3%. Entre los principales factores que explican la suba aparecen el inicio del ciclo lectivo —con fuerte impacto en Educación—, los aumentos en combustibles y los ajustes en precios regulados como tarifas y transporte.

Las mediciones privadas reflejan una dinámica dispar entre rubros. Mientras Educación lideró los incrementos y también hubo subas en Vivienda y Transporte, el rubro Alimentos y Bebidas mostró una desaceleración, con aumentos por debajo de meses anteriores. En este escenario, el componente energético volvió a ser clave, impulsado por la suba del petróleo a nivel internacional.

En paralelo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires ya marcó una referencia del 3% mensual, lo que refuerza la expectativa de un dato similar a nivel nacional. Para los analistas, si bien se mantiene cierta desaceleración en la inflación núcleo, la presión de los regulados y la energía continúa condicionando la dinámica de precios.

Con este panorama, el dato de marzo será clave para evaluar la evolución del proceso inflacionario en la gestión de Javier Milei y las perspectivas económicas para los próximos meses, en un contexto donde el control de precios sigue siendo uno de los principales desafíos.

Temas Instituto Nacional de Estadística y Censos Indec
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