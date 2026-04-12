El mercado ajusta al alza sus proyecciones: la inflación de marzo sería la más alta de los últimos 12 meses

Resumen para apurados
- Analistas proyectan que la inflación de marzo en Argentina rondará el 3%, según datos que el INDEC publicará el 14 de abril, siendo la cifra más alta de los últimos doce meses.
- El alza responde al inicio del ciclo lectivo y aumentos en combustibles y tarifas. Si bien alimentos se desaceleró, el dato de CABA del 3% refuerza las expectativas del mercado.
- El dato de marzo será determinante para evaluar la gestión de Javier Milei. La presión de precios regulados y energía persiste como el principal desafío económico a futuro.
El Indec publicará el próximo 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, en un contexto en el que analistas y consultoras proyectan una inflación cercana al 3% mensual. De confirmarse, sería el registro más alto de los últimos doce meses y marcaría una leve aceleración frente al 2,9% de febrero.
Las estimaciones del mercado, incluido el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina, ubican la inflación en un rango de entre 2,7% y 3%. Entre los principales factores que explican la suba aparecen el inicio del ciclo lectivo —con fuerte impacto en Educación—, los aumentos en combustibles y los ajustes en precios regulados como tarifas y transporte.
Las mediciones privadas reflejan una dinámica dispar entre rubros. Mientras Educación lideró los incrementos y también hubo subas en Vivienda y Transporte, el rubro Alimentos y Bebidas mostró una desaceleración, con aumentos por debajo de meses anteriores. En este escenario, el componente energético volvió a ser clave, impulsado por la suba del petróleo a nivel internacional.
En paralelo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires ya marcó una referencia del 3% mensual, lo que refuerza la expectativa de un dato similar a nivel nacional. Para los analistas, si bien se mantiene cierta desaceleración en la inflación núcleo, la presión de los regulados y la energía continúa condicionando la dinámica de precios.
Con este panorama, el dato de marzo será clave para evaluar la evolución del proceso inflacionario en la gestión de Javier Milei y las perspectivas económicas para los próximos meses, en un contexto donde el control de precios sigue siendo uno de los principales desafíos.