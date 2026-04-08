Inflación de marzo: analistas consultados por el BCRA ajustaron sus proyecciones y señalaron que el IPC será de 3%

Otro punto relevante que muestra el REM es que, si bien los especialistas corrigieron a la baja su estimación del tipo de cambio para los próximos meses, proyectan una aceleración en el último trimestre de 2025 y el comienzo de 2026. En detalle, la proyección marca que el dólar saltará de $1.572 en septiembre a $1.700 en diciembre y luego llegará a $1.780 en marzo de 2027. Este último valor es $32,50 más alto que el pronosticado en el REM publicado el mes anterior.