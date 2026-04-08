Inflación de marzo: analistas consultados por el BCRA ajustaron sus proyecciones y señalaron que el IPC será de 3%

Resumen para apurados
- Analistas del BCRA proyectan que la inflación de marzo en Argentina será del 3%, elevando su estimación previa antes de que el INDEC difunda el dato oficial este 14 de abril.
- El informe REM destaca que el 'Top 10' de consultoras prevé un 3,1%. La suba representa un ajuste de 0,5 puntos respecto al mes anterior, con una inflación núcleo cercana al 2,9%.
- Aunque se redujo la previsión del dólar para abril a $1.420, los expertos anticipan una aceleración cambiaria hacia finales de 2025, impactando en la planificación económica futura.
Las principales consultoras relevadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para marzo. De acuerdo con la última encuesta, el consenso espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre una suba mensual del 3%, lo que implica medio punto porcentual más que en el relevamiento anterior.
Así se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Entre los analistas que históricamente han mostrado mayor precisión en sus pronósticos, el denominado “Top 10”, la estimación es aún levemente superior: prevén una inflación de 3,1% para el tercer mes del año, también con un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de la medición previa.
En cuanto a la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, el promedio de las consultoras sitúa la suba de marzo en 2,9%. Los pronosticadores más destacados elevan esa cifra al 3,0%, con una corrección de 0,6 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.
Qué pasará con la cotización del dólar
El informe del REM también incluye proyecciones sobre el tipo de cambio. Para abril, la mediana de las estimaciones ubica al dólar oficial en $1.420, mientras que para diciembre de 2026 se espera un valor de $1.700, lo que implica una variación interanual del 17,4%
En ambos casos, las proyecciones de los analistas muestran un cambio de expectativas respecto al REM anterior. Hasta hace un mes, se esperaba que la cotización del dólar de abril fuera de $1.451 ($31 más que en esta edición) y la de diciembre llegara a $1.706 ($6 más).
Otro punto relevante que muestra el REM es que, si bien los especialistas corrigieron a la baja su estimación del tipo de cambio para los próximos meses, proyectan una aceleración en el último trimestre de 2025 y el comienzo de 2026. En detalle, la proyección marca que el dólar saltará de $1.572 en septiembre a $1.700 en diciembre y luego llegará a $1.780 en marzo de 2027. Este último valor es $32,50 más alto que el pronosticado en el REM publicado el mes anterior.