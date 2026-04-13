Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y proyectó una desaceleración desde abril

“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad. A partir de abril, se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”, afirmó.