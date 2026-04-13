Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y proyectó una desaceleración desde abril

Resumen para apurados
- El ministro de Economía Luis Caputo anticipó en Rosario que la inflación de marzo superará el 3% por factores estacionales, previo a la difusión del dato oficial del Indec.
- Caputo atribuyó el incremento al precio del petróleo y gastos en educación. Las consultoras privadas coinciden con el Gobierno, estimando un índice mensual de entre 2,7% y 3,5%.
- El Palacio de Hacienda prevé una etapa de desinflación y crecimiento económico desde abril, proyectando un escenario optimista para la actividad privada en los próximos 18 meses.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3% y sostuvo que, a partir de abril, comenzará un proceso de desaceleración acompañado por crecimiento económico.
El funcionario realizó estas declaraciones durante su participación en un evento en la Bolsa de Comercio de Rosario, frente a empresarios y referentes del sector financiero, en la antesala de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, prevista para este martes 14 de abril a las 16.
“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad. A partir de abril, se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”, afirmó.
El ministro participó de la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, de Salvador Di Stefano, y en los próximos días viajará a Washington D.C., en Estados Unidos, para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
En cuanto a las proyecciones privadas, las consultoras estiman que la inflación de marzo se ubicará entre 2,7% y 3,5%. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central marcó un 3%, mientras que el promedio de los diez principales analistas lo ubicó en 3,1%.
De cara a lo que viene, Caputo aseguró que se abre un período favorable para la economía. “No puedo estar más optimista; el contraste que yo siento y que sentimos en el equipo económico y el presidente versus lo que se lee está en los máximos, porque se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”, señaló.
Durante su exposición, también cuestionó lo que definió como una tendencia cultural a proyectar escenarios negativos a partir de experiencias pasadas. “Hay como una tendencia común en Argentina de creer que ya la vimos toda y porque a Argentina le fue mal en el pasado, ahora le va a ir mal”, planteó.
En ese sentido, remarcó que el proceso de cambio no es inmediato y que también depende de decisiones individuales y sectoriales. “Cambio la música, ¿estoy dispuesto a bailar esta música nueva? Esa es una decisión personal”, expresó.
El titular del Palacio de Hacienda evitó señalar sectores ganadores o perdedores y sostuvo que el desarrollo dependerá de la iniciativa privada. Como ejemplo, mencionó el caso de una empresa que logró cerrar un contrato de exportación de transformadores a Estados Unidos por 300 millones de dólares, experiencia que, según indicó, refleja el potencial productivo del país.
“Son ustedes los que van a explotar el potencial que Argentina tiene y la mayoría de las veces nosotros mismos nos vamos a sorprender. No será una sorpresa energía o minería, pero estoy seguro de que va a haber muchos casos que no estaban en el radar”, concluyó.