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Inflación de marzo: Javier Milei admitió que el dato “es malo”, pero defendió el rumbo económico

El Presidente reaccionó tras la publicación del índice del Indec, que marcó un 3,4% mensual. Señaló factores internos y externos y sostuvo que el IPC retomará su tendencia a la baja.

INFLACIÓN DE MARZO. El presidente Milei reconoció que el dato fue malo. INFLACIÓN DE MARZO. El presidente Milei reconoció que el dato fue malo.
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei calificó de "malo" el dato de inflación de marzo del 3,4% publicado por el Indec este martes, aunque ratificó el rumbo económico de su gestión en Argentina.
  • El incremento fue impulsado por precios regulados y factores externos como el conflicto en Medio Oriente. Luis Caputo ya había anticipado un impacto negativo por el shock en petróleo.
  • El mandatario proyecta que el IPC retomará pronto una tendencia decreciente. El Gobierno defiende su estrategia de ajuste de precios relativos para estabilizar la economía nacional.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, se pronunció este martes luego de conocerse el dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, y reconoció que el resultado “no es bueno”, aunque defendió el rumbo económico del Gobierno.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, afirmó el mandatario.

El índice fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y mostró una suba mensual del 3,4%, con un acumulado anual del 9,4% y una variación interanual del 32,6%.

Desde el Gobierno atribuyen el resultado a una combinación de factores internos y externos. Entre ellos, mencionan la corrección de precios relativos y el impacto del aumento del petróleo en el contexto del conflicto en Medio Oriente, que repercutió en combustibles y costos logísticos.

En esa línea, el Presidente citó explicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había anticipado una inflación superior al 3% para marzo debido a ese “shock” externo.

Además, el informe oficial marcó que los precios regulados lideraron el incremento con un 5,1%, impulsados por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Por su parte, la inflación núcleo se ubicó en 3,2% y los precios estacionales avanzaron apenas 1%.

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