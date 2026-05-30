Absolvieron a la joven acusada por la muerte de su bebé

“Estamos hablando de que entre tres y cinco minutos, dentro de un parto con claras condiciones de emergencia obstétrica, una paciente cortó el cordón, tomó a la víctima y cerró la bolsa para producirle la asfixia”, dijo y apuntó contra la falta de medidas para determinar si había restos de ADN de “Eva” en el tacho de basura. “No se secuestró ni se tomaron muestras de la bolsa donde habría estado la víctima, y tampoco se peritaron el tacho y la tapa que habría tocado la imputada. Inclusive una empleada dijo que después de hecho entró al baño y limpió toda la sangre por completo, limpió la escena del hecho sin que haya sido peritada. Si se podía determinar quién puso a la víctima en la bolsa, pero no lo hicieron”.