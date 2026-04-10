La inflación en Estados Unidos se aceleró en marzo y alcanzó el 3,3% interanual

Por su parte, el informe del Departamento de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos indicó que el índice de vivienda aumentó un 0,3% en marzo. En tanto, el índice de alimentos se mantuvo sin cambios, con un alza del 0,2% en alimentos fuera del hogar y una caída del 0,2% en los alimentos consumidos en el hogar.