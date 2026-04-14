Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas

Este préstamo en particular estuvo respaldado por una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. No obstante, el frente judicial de Adorni es más amplio, ya que la segunda mitad de la semana estará enfocada en otras dos testigos clave: las vendedoras de un departamento en Caballito. En este segundo caso, la operación incluyó un pago inicial de US$30.000 y un saldo de US$200.000 a cancelar en un año, llamativamente pactado sin intereses, lo que ha despertado profundas sospechas en los investigadores.