Carrió criticó a Adorni y vaticinó que Milei no conseguirá la reelección

Siguiendo la línea del caso, también dio su opinión sobre el look de la escribana Adriana Nechevenko, cayendo en la crítica a “El Jefe”, como el presidente llama a la secretaria de la Presidencia, su hermana, diciendo: “Es una corrupción de Almodóvar. Si no hubiera estado la escribana, es que el look de la escribana es peor que el look de Karina Milei. Me parece que es lo más bizarro que yo he visto”.