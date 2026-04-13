Causa Adorni: las prestamistas declararon que no lo conocen y que el dinero se entregó en efectivo

Inconsistencias y sospechas

Aunque el cumplimiento de las cuotas y el pago de intereses al 11% restan suspicacias sobre este crédito en particular, la fiscalía mantiene el foco en la "trazabilidad de los fondos" y la capacidad económica de las prestamistas. La investigación busca determinar si el patrimonio declarado por las oficiales de policía es consistente con la posibilidad de desprenderse de una suma de tal magnitud.