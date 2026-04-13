Gesto de unidad en medio de la tormenta: Karina Milei blindó a Adorni con una visita al Malbrán

En un momento de máxima presión judicial, el Gobierno envió una señal inequívoca de cohesión interna. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, encabezó una recorrida por el Instituto Malbrán junto a Manuel Adorni. La actividad no fue solo institucional: representó un sólido espaldarazo político para el jefe de Gabinete, cuyo crecimiento patrimonial está bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.