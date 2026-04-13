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Gesto de unidad en medio de la tormenta: Karina Milei blindó a Adorni con una visita al Malbrán

En una jornada marcada por un fuerte operativo de seguridad para evitar protestas de ATE, la secretaria general de la Presidencia respaldó al jefe de Gabinete mientras la Justicia acelera la investigación sobre su patrimonio.

Gesto de unidad en medio de la tormenta: Karina Milei blindó a Adorni con una visita al Malbrán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Karina Milei respaldó a Manuel Adorni con una visita al Instituto Malbrán en Buenos Aires, buscando mostrar unidad ante la investigación judicial por el patrimonio del funcionario.
  • La actividad ocurrió bajo estricto hermetismo y seguridad para evitar protestas de ATE, mientras la Justicia indaga el origen de préstamos por 100.000 dólares recibidos por Adorni.
  • Este gesto busca blindar la cohesión del gabinete frente al avance de Comodoro Py. El desenlace de la causa determinará la solidez política del círculo íntimo de Javier Milei.
Resumen generado con IA

En un momento de máxima presión judicial, el Gobierno envió una señal inequívoca de cohesión interna. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, encabezó una recorrida por el Instituto Malbrán junto a Manuel Adorni. La actividad no fue solo institucional: representó un sólido espaldarazo político para el jefe de Gabinete, cuyo crecimiento patrimonial está bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

La visita se realizó bajo un hermetismo total. Sin transmisión oficial y con acceso denegado a la prensa, el edificio en Barracas fue custodiado por un despliegue de la Policía Federal y la Casa Militar. 

El objetivo fue doble: proteger la intimidad de los funcionarios y neutralizar el "escrache" anunciado por el gremio ATE. "Son personas no gratas en la administración pública", había advertido Rodolfo Aguiar, titular del sindicato, aunque el operativo impidió cualquier contacto entre los manifestantes y la comitiva oficial.

Mientras los funcionarios recorrían laboratorios de bacteriología, en Comodoro Py se sumaban testimonios clave. Las prestamistas que facilitaron U$S 100.000 a Adorni en 2024 confirmaron ante la Justicia que no conocían al funcionario y que la operación se gestó a través de una escribana. 

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