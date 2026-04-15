Guillermo Francos rompió el silencio, criticó a Adorni y reveló su intención de ser candidato

Pese a que el presidente Javier Milei y Karina Milei han ratificado su apoyo absoluto a Adorni, Francos mantuvo una distancia prudencial. “Supongo que ellos tienen más información que nosotros. Hay que esperar a ver si puede responder a los requerimientos de la Justicia”, dijo. Sobre el polémico viaje familiar a Uruguay, lo calificó de “imprudencia”, aunque evitó pedir su renuncia.