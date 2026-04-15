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Guillermo Francos rompió el silencio, criticó a Adorni y reveló su intención de ser candidato

Si bien aclaró que el actual jefe de Gabinete está haciendo sus presentaciones judiciales, criticó su manejo de la crisis.

Guillermo Francos y Manuel Adorni. Guillermo Francos y Manuel Adorni.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos reapareció hoy en Argentina para criticar a Manuel Adorni y confirmar su vocación de ser candidato en las próximas elecciones legislativas.
  • Francos calificó de imprudente el manejo de Adorni ante denuncias de enriquecimiento ilícito. El exfuncionario rompió meses de silencio tras su salida del Gobierno de Javier Milei.
  • Sus declaraciones exponen tensiones internas en el oficialismo. Su posible candidatura definirá la estrategia de La Libertad Avanza frente a los cuestionamientos contra el gabinete.
Resumen generado con IA

Tras meses de perfil bajo luego de su salida del Gobierno, el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reapareció públicamente con definiciones de peso. El exfuncionario se refirió a la situación judicial de su sucesor, Manuel Adorni, calificó su conducta de "imprudente" y confirmó su intención de integrar las listas de La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas.

Respecto a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que rodea a Adorni -centrada en el uso de un avión privado a Punta del Este y la compra de un inmueble en Caballito-, Francos fue tajante. “Fue un golpe para el Gobierno”, afirmó.

Si bien aclaró que el actual jefe de Gabinete está haciendo sus presentaciones judiciales, criticó su manejo de la crisis. “Falló en dar explicaciones; tuvo una actitud que a la gente no le gustó”, analizó.

Pese a que el presidente Javier Milei y Karina Milei han ratificado su apoyo absoluto a Adorni, Francos mantuvo una distancia prudencial. “Supongo que ellos tienen más información que nosotros. Hay que esperar a ver si puede responder a los requerimientos de la Justicia”, dijo. Sobre el polémico viaje familiar a Uruguay, lo calificó de “imprudencia”, aunque evitó pedir su renuncia.

También reveló su "vocación de ser candidato", al supeditar la decisión final a la estrategia de la mesa chica libertaria. 

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