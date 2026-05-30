Política

Detuvieron al ex titular de Arsat tras hallar más de US$650.000, drogas y divisas en su departamento

Durante un allanamiento por otra causa en su domicilio, la policía demoró a Facundo Leal por el inesperado hallazgo de ketamina, cocaína y efectivo en siete monedas distintas.

Leal fue presidente de Arsat durante el gobierno de Alberto Fernández.
Leal fue presidente de Arsat durante el gobierno de Alberto Fernández.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La policía detuvo en Palermo al ex titular de Arsat, Facundo Leal, tras hallar más de 650.000 dólares y drogas en su casa durante un allanamiento por robo de equipos.
  • El operativo de la justicia de San Isidro por el robo de tecnología en Arsat descubrió divisas de siete países y estupefacientes fraccionados en el domicilio del exfuncionario.
  • La Justicia investiga si los fondos y drogas hallados derivarán en nuevas causas penales o si se vinculan directamente con las irregularidades en las contrataciones de Arsat.
Resumen generado con IA

Facundo Leal, ex presidente de Arsat durante el gobierno de Alberto Fernández, fue detenido durante un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo, en el marco de una investigación judicial que, en principio, no lo tenía como objetivo principal. Sin embargo, el hallazgo de una importante suma de dinero en efectivo, drogas sintéticas y documentación relevante derivó en su inmediata aprehensión.

Según fuentes judiciales citadas por medios nacionales, durante el operativo los investigadores encontraron más de US$650.000 en efectivo, cerca de $2.000.000 y dinero en al menos siete monedas extranjeras, entre ellas euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos y colombianos, además de chelines tanzanos. La diversidad de divisas abrió una línea de investigación específica para determinar el origen de los fondos y su posible vinculación con otros delitos.

En el procedimiento también fueron secuestrados casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de éxtasis y una cantidad aún no precisada de cocaína. A esto se sumaron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación considerada clave para el avance de la causa. Entre los elementos incautados había además una balanza, bolsas tipo ziploc y utensilios compatibles con el fraccionamiento o consumo de estupefacientes.

La investigación se había iniciado por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a la empresa estatal Arsat. La causa quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez. Con el avance de las pruebas, los investigadores detectaron posibles irregularidades vinculadas a contrataciones dentro de la empresa, lo que derivó en una serie de entre 12 y 15 allanamientos simultáneos, incluyendo el domicilio de Leal.

Leal se desempeñó como presidente de ARSAT entre 2022 y junio de 2025, durante el gobierno de Alberto Fernández. Posteriormente, ya bajo la gestión de Javier Milei, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo que ocupó hasta enero de este año. Tras su salida, continuaba vinculado a Arsat como personal de planta permanente.

Dentro del área de Transporte, Leal era considerado un hombre de confianza del ex secretario Luis Pierrini. Ambos dejaron sus cargos en enero pasado en medio de cuestionamientos por un viaje realizado en una aeronave vinculada al empresario Pablo Toviggino.

De acuerdo a versiones del sector, el ex funcionario mantenía además vínculos políticos con dirigentes cercanos al empresario Leonardo Scatturice, una figura de creciente influencia en ámbitos ligados al oficialismo. Tras su salida del ORSNA, el organismo quedó bajo la conducción de Noelia Ruiz.

Por el momento, Leal permanece detenido mientras la Justicia avanza con el análisis del material secuestrado. Los investigadores buscan determinar si el hallazgo de dinero, cables de fibra óptica y estupefacientes guarda relación con la causa original o si dará lugar a nuevas investigaciones penales.

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