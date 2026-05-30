Detuvieron al ex titular de Arsat tras hallar más de US$650.000, drogas y divisas en su departamento

La investigación se había iniciado por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a la empresa estatal Arsat. La causa quedó radicada en el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez. Con el avance de las pruebas, los investigadores detectaron posibles irregularidades vinculadas a contrataciones dentro de la empresa, lo que derivó en una serie de entre 12 y 15 allanamientos simultáneos, incluyendo el domicilio de Leal.