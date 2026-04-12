Tensión en Medio Oriente: fracasaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Resumen para apurados
- En Islamabad, J.D. Vance confirmó hoy el fracaso de las negociaciones con Irán para lograr un alto al fuego y abrir el estrecho de Ormuz, ante el rechazo de las propuestas de EE. UU.
- Tras 21 horas de diálogo, la delegación iraní rechazó los términos de Washington sobre su programa nuclear. EE. UU. sostiene que presentó su última y mejor oferta en la cumbre.
- El estancamiento agrava la tensión en Medio Oriente y mantiene bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz. El futuro del conflicto depende ahora de la aceptación iraní del ultimátum.
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán volvieron a fracasar tras una extensa cumbre desarrollada en Islamabad, capital de Pakistán, donde se intentaba avanzar hacia un alto al fuego y destrabar la apertura del estratégico estrecho de Ormuz. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, confirmó que no se logró un entendimiento, en medio de un clima de creciente tensión diplomática.
Según explicó, la delegación de Irán rechazó las condiciones propuestas por Estados Unidos, pese a que —aseguró— eran "bastante flexibles". El principal punto de conflicto sigue siendo el programa nuclear iraní, sobre el cual no hubo avances significativos durante las conversaciones.
“Llevamos 21 horas negociando y hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia”, indicó Vance en una conferencia ante la prensa en Islamabad.
Sin embargo, el propio funcionario reconoció el resultado adverso: “La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a la conclusión de que Estados Unidos no ha llegado a un acuerdo".
En ese marco, adelantó que Washington ya presentó la "última oferta y la mejor" y concluyó: “Veremos si los iraníes la aceptan”.