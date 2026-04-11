¿Al borde del acuerdo? Estados Unidos e Irán terminaron las dos primeras rondas de negociaciones, que seguirán el domingo

Las delegaciones de Estados Unidos y Irán completaron este sábado dos instancias decisivas de diálogo en Hotel Serena, en el marco de una negociación mediada por Pakistán que busca consolidar un acuerdo de paz duradero. El objetivo central es transformar el frágil alto el fuego vigente desde hace dos semanas en una solución definitiva al conflicto regional iniciado el 28 de enero, tras la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei.