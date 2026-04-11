Secciones
Mundo

¿Al borde del acuerdo? Estados Unidos e Irán terminaron las dos primeras rondas de negociaciones, que seguirán el domingo

El diálogo de paz enfrenta su punto más crítico en torno a las condiciones del tránsito de buques comerciales por un paso marítimo clave.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • EE.UU. e Irán finalizaron este sábado en Pakistán dos rondas de diálogo mediadas por Islamabad para convertir el actual alto el fuego en un acuerdo de paz duradero y definitivo.
  • Las conversaciones entraron en una fase técnica de intercambio de borradores legales, buscando superar la tregua iniciada tras la muerte de Khamenei y el conflicto del 28 de enero.
  • El éxito depende de conciliar la exigencia de desnuclearización de Trump con la soberanía iraní en el Estrecho de Ormuz, bajo la presión de un sistema de verificación internacional.
Resumen generado con IA

Las delegaciones de Estados Unidos y Irán completaron este sábado dos instancias decisivas de diálogo en Hotel Serena, en el marco de una negociación mediada por Pakistán que busca consolidar un acuerdo de paz duradero. El objetivo central es transformar el frágil alto el fuego vigente desde hace dos semanas en una solución definitiva al conflicto regional iniciado el 28 de enero, tras la muerte del ex líder supremo Ali Khamenei.

De acuerdo con fuentes oficiales de ambas partes, las conversaciones ingresaron en una etapa más compleja: la denominada “fase técnica”. En esta instancia, equipos especializados intercambian documentos legales y borradores que podrían sentar las bases de un tratado formal, superando el actual cese de hostilidades.

Mientras tanto, las negociaciones continúan bajo un formato trilateral -con participación activa de Pakistán- y no se descarta una nueva ronda en las próximas horas. Medios iraníes anticipan que ese tercer encuentro podría concretarse el domingo, en un intento por acelerar definiciones.

Sin embargo, el clima de aparente cordialidad no logra ocultar las diferencias de fondo. Desde Teherán cuestionan lo que consideran demandas “excesivas” de Washington, especialmente en lo referido a la soberanía iraní y al control del estratégico Estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio global de petróleo.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su línea roja: impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. “Un buen acuerdo implica que no tengan armas nucleares. Ese es el 99% del objetivo”, afirmó, dejando en claro que la desnuclearización total es una condición innegociable para su administración.

En paralelo, desde Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu adoptó un tono más confrontativo. Aseguró que los recientes ataques coordinados con Estados Unidos lograron desmantelar capacidades clave del programa nuclear iraní y describió la situación del régimen como su momento de mayor debilidad en décadas. “Ahora luchan por sobrevivir”, lanzó.

Analistas internacionales advierten que, pese a las declaraciones de victoria, el verdadero desafío está en esta etapa técnica. La ex canciller pakistaní Hina Rabbani Khar explicó que Islamabad actúa como un “puente de confianza”, aunque señaló que Irán difícilmente ceda en cuestiones sensibles como la liberación de activos bloqueados o la situación en el sur del Líbano.

En la misma línea, Richard Haass, presidente emérito del Council on Foreign Relations, remarcó que el eje de la negociación pasa por establecer un sistema de վերահficación internacional que limite cualquier intento de reactivación nuclear, una exigencia que en Teherán ya es vista como inaceptable.

Temas Donald TrumpPacto con Irán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz
1

Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?
2

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...
3

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru
4

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios
5

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección
6

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Más Noticias
Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos e Irán negocian en Pakistán un acuerdo para poner fin al conflicto

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos e Irán negocian en Pakistán un acuerdo para poner fin al conflicto

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado sin precipitaciones, con leve ascenso térmico y cielo cubierto

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado sin precipitaciones, con leve ascenso térmico y cielo cubierto

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Expedición alrededor de la Luna: Artemis II volvió a la Tierra, con un amerizaje perfecto

Expedición alrededor de la Luna: Artemis II volvió a la Tierra, con un amerizaje perfecto

Comentarios