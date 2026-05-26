Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Juguemos con la imaginación. ¿Quién sería el gobernador de esa fusión provincial? Si se produjera, fruto del dedo de un funcionario todopoderoso, y los actuales mandatarios retuvieran la totalidad de los votos obtenidos en las últimas elecciones, el mandatario tucumano aventajaría al salteño por un importante porcentaje. La pelea de fondo, como ocurre en todos los territorios en los que ciertos distritos interpretan que aportan más que otros, se daría en torno al producto generado de un lado y otro de la frontera diluida. Ganaría Tucumán en términos absolutos y perdería en un cálculo per cápita. ¿Cuál debería ser la capital? Rossana Chahla y su par salteño Emiliano Durand se trenzarían en un áspero debate. Aunque no tanto como la discusión sobre qué tipo de empanada se presentaría, ante el turismo nacional e internacional, como la más representativa de la nueva provincia.