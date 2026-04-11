Guerra en Medio Oriente: puntos de fricción en el diálogo entre Irán y Estados Unidos

Alivio de las sanciones

Irán, sometido a duras sanciones por su programa nuclear, exige que se levanten. Trump las restableció durante su primer mandato, tras retirar a Estados Unidos en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 con Irán. El texto preveía reducción de sanciones a cambio de limitaciones al enriquecimiento de uranio y un control de las instalaciones del país.