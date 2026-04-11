Negociaciones en Pakistán: Trump dijo que “muy pronto” comprobará si Irán actúa de buena fe

Resumen para apurados
- Donald Trump evalúa este sábado en Islamabad si Irán actúa con buena fe en las negociaciones de paz para frenar la guerra, tras calificar al régimen como un «estado fallido».
- El encuentro en Pakistán, liderado por JD Vance y Ghalibaf, ocurre tras el bloqueo del estrecho de Ormuz. Trump ofreció el petróleo de EE. UU. como alternativa ante la crisis global.
- El mandatario advirtió que reanudará ataques si no hay avances inmediatos. El resultado definirá la estabilidad en Medio Oriente y el rol de EE. UU. como proveedor energético global.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a calificar a Irán como un “estado fallido” y expresó que espera verificar si la parte iraní actúa con “buena fe” en las conversaciones de paz que se desarrollan este sábado en Islamabad, capital de Pakistán.
En declaraciones a la cadena NewsNation, el mandatario republicano sostuvo que, bajo su liderazgo, Estados Unidos se consolida como un importante proveedor internacional de petróleo y planteó que el país podría funcionar como alternativa ante el bloqueo que Irán mantiene sobre el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra entre EEUU e Israel el 28 de febrero.
“Muchos se están dirigiendo a Estados Unidos para abastecerse de petróleo, que tenemos en abundancia”, afirmó Trump, ampliando lo expresado horas antes en su plataforma Truth Social, donde señaló: “Un gran número de petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor petróleo (y gas) del planeta”.
También reiteró su postura sobre el régimen iraní al insistir en que Irán actúa como un “estado fallido” y remarcó que el eje de las negociaciones en Islamabad, encabezadas por su vicepresidente JD Vance, es determinar si existe buena fe por parte de Teherán.
“Se los haré saber en muy poco tiempo. No voy a tardar mucho”, agregó Trump, luego de haber amenazado el día anterior con reanudar los bombardeos sobre Irán si las conversaciones no arrojaban resultados satisfactorios en un plazo de 24 horas. “Estamos listos para empezar”, advirtió nuevamente, consignó Infobae.
Comenzaron las negociaciones
El mensaje del presidente estadounidense se da en medio de la reunión de delegaciones de Estados Unidos e Irán en Pakistán, en un intento por abrir un proceso de diálogo orientado a poner fin a la guerra en Medio Oriente, iniciada -según se indicó- el pasado 28 de enero tras un bombardeo israelí-estadounidense que provocó la muerte del ex líder supremo del régimen iraní, Ali Khamenei.
En las conversaciones en Islamabad participan el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, bajo la mediación del primer ministro paquistaní, Shebbaz Sharif.
La delegación estadounidense incluye además al enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, yerno del presidente Trump. Por el lado iraní, Ghalibaf está acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi.