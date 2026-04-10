EEUU celebró la decisión de Argentina de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria y expulsar a un diplomático iraní

La tensión entre Argentina e Irán se intensificó en las últimas semanas tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Teherán. El conflicto se profundizó luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la Universidad Yeshiva, donde el 9 de marzo afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos”, sostuvo.