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EEUU celebró la decisión de Argentina de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria y expulsar a un diplomático iraní

El gobierno norteamericano destacó la medida adoptada por la administración de Javier Milei en medio de la escalada en Medio Oriente y valoró la postura argentina frente a Irán.

EEUU celebró la decisión de Argentina de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria y expulsar a un diplomático iraní FOTO/CASA BLANCA (ARCHIVO)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • EE.UU. celebró que el gobierno de Javier Milei declaró este viernes a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista y expulsó al diplomático Mohsen Soltani Tehrani.
  • La medida surge por el alineamiento de Argentina con Washington e Israel ante la escalada en Medio Oriente y tras las amenazas de Irán luego de que Milei tildara al país de enemigo.
  • Este giro en política exterior consolida la alianza estratégica con Occidente y habilita sanciones financieras, marcando un precedente en la lucha regional contra el terrorismo.
Resumen generado con IA

El gobierno de Estados Unidos celebró este viernes la decisión de Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y de expulsar del país al representante diplomático iraní, Mohsen Soltani Tehrani.

La reacción oficial se expresó a través de un mensaje en redes sociales de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que fue replicado y traducido por la embajada estadounidense en Buenos Aires, en un contexto de alta tensión internacional y alineamiento estratégico entre la administración de Javier Milei, Washington e Israel.

“Sabemos quiénes son nuestros amigos: en un momento decisivo del conflicto, Argentina dio el paso audaz de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en el país. Valoramos que Argentina se mantenga firme frente al terrorismo y a las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto”, expresó la cuenta oficial del área del Departamento de Estado en la red X.

El mensaje fue reproducido por la embajada de Estados Unidos como señal de respaldo explícito a la política exterior argentina en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

La decisión del Gobierno argentino se produjo en el marco de la escalada bélica entre Irán, Israel y sus aliados occidentales, y en respuesta a un pronunciamiento previo de la Cancillería iraní que, según las autoridades locales, contenía acusaciones “falsas, ofensivas e improcedentes” contra el país y sus funcionarios. Tras declarar a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista, el Ejecutivo resolvió declarar persona non grata al diplomático iraní, quien abandonó Buenos Aires el sábado pasado.

Desde la Cancillería argentina señalaron que el país “no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos y responderá con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía”. Con esta decisión, la administración Milei se alineó con la política exterior de Estados Unidos e Israel, sus principales socios geopolíticos, en un escenario de alta conflictividad en Medio Oriente y de redefinición de alianzas internacionales.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ya es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y ha sido objeto de sanciones, restricciones y condenas en distintos foros internacionales. Su inclusión en las listas argentinas implica un giro en línea con la estrategia de seguridad de Washington y sus aliados.

El último sábado, el gobierno argentino confirmó que el entonces encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país luego de que se le otorgaran 48 horas para hacerlo, en el marco del conflicto en Medio Oriente y las tensiones derivadas del posicionamiento geopolítico del presidente Milei.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, informó el canciller Pablo Quirno.

La tensión entre Argentina e Irán se intensificó en las últimas semanas tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Teherán. El conflicto se profundizó luego de las declaraciones de Milei durante una exposición en la Universidad Yeshiva, donde el 9 de marzo afirmó que Irán es “enemigo” de la Argentina. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos”, sostuvo.

La respuesta del régimen iraní llegó a través de un editorial del diario oficialista Tehran Times, que aseguró que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y que el país “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”. El texto fue publicado el 17 de marzo.

El 31 de marzo, el Gobierno argentino formalizó la declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida que habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas. Disposiciones similares ya habían sido adoptadas respecto de Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds.

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