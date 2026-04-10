Trump endurece la amenaza contra Irán y advierte que usará “las mejores armas” si fracasan las negociaciones

El diálogo entre ambos países llega con posiciones alejadas. La propuesta de Washington incluye 15 puntos centrados en el control del programa nuclear iraní -especialmente el enriquecimiento de uranio- y la reapertura del estrecho de Ormuz. Teherán, en tanto, respondió con un plan de 10 puntos que exige el control de ese paso estratégico, la implementación de peajes para los buques que lo atraviesen, el cese de operaciones militares en la región y el levantamiento de sanciones.