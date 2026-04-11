Estados Unidos e Irán encaran la tercera ronda de negociaciones con mediación de Pakistán

Pero esta apertura contrasta con la creciente tensión en el estratégico Estrecho de Ormuz, donde Irán advirtió sobre posibles respuestas “severas” ante el paso de buques militares extranjeros. La advertencia se produce tras la confirmación de Estados Unidos sobre el despliegue de dos portaaviones en la zona y el inicio de operaciones de desminado, lo que eleva el riesgo en uno de los corredores energéticos más sensibles del mundo.