Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos e Irán negocian en Pakistán un acuerdo para poner fin al conflicto

Del lado iraní, la delegación es liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, acompañado por un equipo de 70 personas. El dirigente remarcó que aún restan cumplirse condiciones clave antes del inicio de las conversaciones. “Dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse antes del inicio de las negociaciones: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán”, sostuvo.