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Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos e Irán negocian en Pakistán un acuerdo para poner fin al conflicto

El vice de Donald Trump, JD Vance, y el presidente del Parlamento Iraní, Bagher Ghalibaf, encabezan las delegaciones.

EN BUSCA DE LA PAZ. JD Vance y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. EN BUSCA DE LA PAZ. JD Vance y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • JD Vance y Mohammad Ghalibaf iniciaron en Pakistán negociaciones clave entre EE. UU. e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente y reabrir rutas comerciales estratégicas.
  • Bajo amenazas de escalada militar de Trump, las partes exigen un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de activos iraníes para normalizar el suministro mundial de energía.
  • El éxito del diálogo determinaría la estabilidad nuclear y energética global; un fracaso podría derivar en una ofensiva armada estadounidense con armamento de última generación.
Resumen generado con IA

En medio de un clima de máxima tensión y recelos, Estados Unidos y el régimen de Irán iniciaron las negociaciones en Pakistán para avanzar hacia una solución definitiva del conflicto armado en Medio Oriente

La representación de la Casa Blanca está encabezada por el vicepresidente JD Vance, quien llegó durante la madrugada a bordo del Air Force One. En la antesala del encuentro, el funcionario advirtió a Teherán que no intente tensar el vínculo con Washington, aunque dejó abierta la puerta al diálogo. “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta”, afirmó.

Del lado iraní, la delegación es liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, acompañado por un equipo de 70 personas. El dirigente remarcó que aún restan cumplirse condiciones clave antes del inicio de las conversaciones. “Dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse antes del inicio de las negociaciones: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán”, sostuvo.

Además, expresó desconfianza en los antecedentes diplomáticos: “Nuestra experiencia en negociar con los estadounidenses siempre ha enfrentado fracasos y promesas incumplidas”.

Guerra en Medio Oriente: puntos de fricción en el diálogo entre Irán y Estados Unidos

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De acuerdo con informes, Irán prefería que Vance asumiera el rol de negociador, una designación que fue bien recibida en Pakistán. En ese sentido, la exenviada ante la ONU, Maleeha Lodhi, señaló a Al Jazeera que su participación está siendo “vista de forma muy positiva” en Islamabad.

Si bien el alto el fuego vigente logró frenar la campaña de bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el conflicto mantiene otros frentes abiertos. La ofensiva de Israel contra Hezbollah en el Líbano continúa, al igual que el bloqueo del estrecho de Ormuz, una situación que generó la mayor interrupción de la historia en el suministro mundial de energía.

Trump endurece la amenaza contra Irán y advierte que usará “las mejores armas” si fracasan las negociaciones

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Antes de partir hacia Pakistán, Vance reiteró su postura ante la prensa: “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, ciertamente estamos dispuestos a tender la mano. Si intentan jugarnos una mala pasada, van a descubrir que el equipo negociador no será tan receptivo”.

La advertencia de Trump 

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que buscará reabrir el estrecho de Ormuz “bastante pronto”, incluso sin el aval de Irán. También criticó el accionar de Teherán en ese punto estratégico, por donde antes del conflicto circulaba el 20% del petróleo comercializado a nivel global. “Nada de arma nuclear. Eso es el 99%” de la negociación, enfatizó.

El mandatario fue más allá y advirtió sobre una posible escalada militar si no se alcanza un acuerdo. “Estamos cargando los barcos con las mejores municiones y las mejores armas jamás fabricadas, incluso mejores que las que usábamos antes, con las que los hicimos pedazos”, afirmó en una entrevista con el New York Post.

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Según publicó The Washington Post, la delegación estadounidense también planea exigir la liberación de ciudadanos norteamericanos detenidos en Irán, aunque ese planteo podría postergarse si las negociaciones se complican.

Mientras tanto, Islamabad avanza con un fuerte operativo de seguridad para garantizar el desarrollo de las reuniones. En ese marco, se espera además que Israel y el Líbano inicien la próxima semana nuevas conversaciones en Washington, de acuerdo con fuentes estadounidenses que pidieron mantener el anonimato.

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