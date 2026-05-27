Denuncian a líderes del motín de adolescentes en el Instituto Cura Brochero

El ministro de Desarrollo Social confirmó además que ya realizan todas las diligencias administrativas pertinentes para establecer qué fue lo ocurrido. “No tengan dudas de que se realizarán las denuncias correspondientes para que intervenga la Justicia. No vamos a tolerar incidentes de estas características ni que pasen por alto”, anticipó. “Es importante destacar que uno de los señalados ya tiene un proceso en su contra por haber intentado agredir al director del Instituto”, finalizó.