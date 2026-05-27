“Tener varios kioscos”: la frase de Tania Cruz para explicar por qué trabaja en tres lugares y sigue viviendo con su mamá

En el caso de Tania, esa lógica atraviesa toda su rutina. Su trabajo principal le demanda al menos ocho horas diarias de lunes a viernes, aunque muchas veces también se extiende a los fines de semana. Después llegan las clases de acrobacia, la preparación de coreografías, el armado de rutinas, los mensajes constantes y las tareas vinculadas al voluntariado. “A veces el ingreso principal no alcanza para un montón de otras cuestiones. Ir a tomar algo con tus amigos, salir a comer, tener esos gustos mínimos… todo implica plata”, cuenta. Y agrega: “Entonces busco diversificar ese ingreso y poder contar con otros recursos que me ayuden a solventar esos extras”.