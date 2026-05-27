Atlético Tucumán: Leito dio detalles sobre el mercado de pases, el predio de San Andrés y el regreso del "Bebé" Acosta
Resumen para apurados
- El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, detalló en LG Play las obras del predio San Andrés, el plan de fichajes para el torneo y descartó el regreso de Guillermo Acosta.
- La primera etapa del complejo de 20 hectáreas se inaugurará en septiembre. En lo futbolístico, se buscan cuatro refuerzos consensuados con el DT para suplir la baja de Gastón Suso.
- La millonaria obra de infraestructura dará un salto de calidad a las inferiores, mientras que el buen rendimiento de juveniles como Leonel Vega perfila el futuro del plantel.
El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, dialogó en exclusiva con LG Play tras la finalización del primer semestre del equipo. El mandatario detalló los avances en la construcción del complejo San Andrés, especificó las posiciones que el cuerpo técnico busca reforzar para el Torneo Clausura y desmintió las versiones sobre un posible retorno de Guillermo Acosta a la institución.
Avances en el predio de San Andrés
Respecto a la infraestructura del club, Leito informó que la primera etapa del nuevo predio de 20 hectáreas se encuentra prácticamente concluida, aunque la inauguración oficial se postergará hasta septiembre para coincidir con el aniversario de la institución. El complejo cuenta actualmente con 11 canchas, de las cuales cinco están finalizadas con sistemas de riego y desagüe (una de ellas de césped sintético). En este momento, las obras civiles se concentran en la edificación de oficinas y vestuarios para los equipos local, visitante y los árbitros.
"Es una inversión importantísima la que se hizo. Una inversión enorme que hicimos con mucho sacrificio y esfuerzo, pero que la queremos terminar porque creo que esa es la obra que nos va a dar el salto de calidad y nos va a dar la posibilidad de que nuestros chicos se preparen de mejor manera para la alta competencia en la que están participando", aseguró Leito.
El dirigente señaló que la adquisición de este terreno propio tras 50 años busca finalizar con el alquiler de predios externos para las divisiones inferiores. Actualmente, las categorías formativas, Pre-AFA y el fútbol femenino ya realizan sus entrenamientos matutinos y vespertinos en San Andrés, utilizando un sistema de traslado en colectivos provistos por el club que conectan el Complejo Ojo de Agua con el nuevo predio a través de las avenidas Belgrano y Roca.
"A nosotros nos pone muy contento esto. La verdad es que es una obra, yo te diría, de las más importantes que vamos a llevar adelante en nuestra gestión por el significado que tiene. No tan solo por los costos que eso demanda, sino realmente por la importancia de haber adquirido un predio de 20 hectáreas después de 50 años en Atlético Tucumán", dijo el presidente.
El mercado de pases y las bajas del plantel
En el plano futbolístico, el presidente confirmó que mantiene conversaciones con el director técnico Julio César Falcioni desde mediados de mayo para planificar el armado del plantel de cara al próximo torneo. Debido a la lesión del defensor Gastón Suso, quien quedó descartado para el resto del semestre, las prioridades de la dirigencia se centrarán en la búsqueda de cuatro incorporaciones: un marcador central, dos mediocampistas y un delantero.
"En ese tipo de cosas quiero dejar muy claro que nosotros no traemos los jugadores porque a la comisión directiva se le ocurre. Nosotros trabajamos mucho con lo que dice el técnico, respetamos sus decisiones, aceptamos lo que nos plantea y lo que nos sugiere, y en esta oportunidad no va a ser distinto: vamos a esperar que él nos marque quién va a ser el jugador que va a venir y nosotros vamos a salir a buscarlo", aseguró.
Desmentido sobre Guillermo Acosta y la consolidación de Vega
Por último, el titular de la institución descartó los rumores surgidos en los días previos al partido de Copa Argentina que vinculaban a "Bebé" Acosta con un regreso al club. Leito afirmó de manera categórica que la posibilidad de reincorporar al futbolista no fue tratada en las reuniones de comisión directiva ni evaluada con el cuerpo técnico.
En contrapartida, el dirigente destacó el rendimiento del juvenil Leonel Vega en el cierre del torneo. Explicó que el futbolista comenzó la temporada relegado en la consideración, pero sus actuaciones como titular en los últimos tres compromisos aportaron dinámica y velocidad en la transición defensiva-ofensiva. Según el presidente, la mejoría exhibida por el equipo en los partidos ante River y Talleres dejó conforme al entrenador, modificando el perfil de los futbolistas que se buscarán en el mercado invernal.
"Creo que ahí hemos recuperado terreno. Al haber recuperado ese mediocampo, el equipo tiene otra dinámica, otra impronta, como al momento de recuperar y salir tan rápido. Hemos visto una mejoría importante y esto es lo que a nosotros nos pone contentos", cerró Leito.