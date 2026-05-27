Atlético Tucumán: Leito dio detalles sobre el mercado de pases, el predio de San Andrés y el regreso del "Bebé" Acosta

"En ese tipo de cosas quiero dejar muy claro que nosotros no traemos los jugadores porque a la comisión directiva se le ocurre. Nosotros trabajamos mucho con lo que dice el técnico, respetamos sus decisiones, aceptamos lo que nos plantea y lo que nos sugiere, y en esta oportunidad no va a ser distinto: vamos a esperar que él nos marque quién va a ser el jugador que va a venir y nosotros vamos a salir a buscarlo", aseguró.