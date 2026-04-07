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El petróleo superó los U$S110 y Wall Street retrocedió ante el inminente ultimátum de Trump a Irán

La retórica de Trump elevó la tensión. El mandatario exigió garantías para el tránsito ininterrumpido por el estrecho de Ormuz.

CLAVE. Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo que abastece a todo el mundo. CLAVE. Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo que abastece a todo el mundo. ARCHIVO / FOTO TOMADA DE TN.COM.AR
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • El petróleo Brent superó los U$S110 y Wall Street cayó ante el inminente fin del ultimátum de Donald Trump a Irán hoy, debido a la falta de acuerdos y la tensión en Medio Oriente.
  • La crisis escaló tras amenazas de Trump de atacar infraestructura iraní y el lanzamiento de misiles hacia Arabia Saudita. El Brent acumula un alza del 50% desde el inicio del conflicto.
  • El mercado teme bloqueos en el estrecho de Ormuz, clave para el 20% del crudo global. Una escalada bélica prolongada podría profundizar la caída bursátil y el shock energético mundial.
Resumen generado con IA

La incertidumbre geopolítica vuelve a sacudir los mercados globales. Pese a las expectativas iniciales de una resolución diplomática, el estancamiento de las negociaciones y la proximidad del plazo fijado por Donald Trump -previsto para esta noche- dispararon el nerviosismo entre los inversores, quienes temen una nueva escalada bélica en Medio Oriente.

Rendimiento de los mercados

En las operaciones previas a la apertura (premarket), los principales índices de Nueva York operan en terreno negativo: el S&P 500 cede un 0,45%, el Dow Jones retrocede un 0,42% y el Nasdaq, referente del sector tecnológico, encabeza las pérdidas con una caída del 0,60%.

En el ámbito corporativo, la jornada previa se destacó por el avance de las empresas de salud, con Humana (+9,3%), CVS Health (+6,7%) y UnitedHealth (+5,7%) a la cabeza. Por el contrario, las mayores correcciones se registraron en Loews Corp (-7,2%), Gen Digital (-5,1%) y Tyler Technologies (-3%).

En el resto del mundo, la cautela domina los parqués. El Euro Stoxx baja un 0,15%, con variaciones mínimas en el DAX alemán (-0,07%) y el FTSE británico (-0,05%). En contraste, Asia mostró signos de resiliencia con subas en el Nikkei japonés (+0,21%) y el Kospi surcoreano (+0,82%).

Alerta en el sector energético

La firmeza del dólar y el repunte del crudo reflejaron la aversión al riesgo. El barril de Brent sube un 0,74% hasta los U$S110,63 -acumulando un alza superior al 50% desde el inicio del conflicto-, mientras que el WTI estadounidense repunta un 2%, situándose en U$S114,69.

La retórica de Trump elevó la tensión. El mandatario exigió garantías para el tránsito ininterrumpido por el estrecho de Ormuz, al advertir incluso con ataques a infraestructuras críticas e instalaciones eléctricas en Irán si no se alcanza un acuerdo.

Escalada bélica en curso

La situación en el terreno es crítica. Mientras Israel solicitaba a la población civil evitar el uso de la red ferroviaria iraní por seguridad, Teherán intensificó sus ataques con el lanzamiento de siete misiles balísticos y drones hacia Arabia Saudita. 

Por su parte, el ejército israelí reportó nuevas ráfagas de misiles procedentes de territorio iraní desde la medianoche, confirmando que el conflicto atraviesa su momento más álgido.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpOriente MedioEstados UnidosGuerra en Medio Oriente
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