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Los bonos argentinos operan en rojo: Wall Street bajo tensión por los anuncios arancelarios de Scott Bessent

El funcionario estadounidense adelantó la implementación de nuevos aranceles para el próximo mes.

Las reacciones en Wall Street por la guerra en Medio Oriente. Las reacciones en Wall Street por la guerra en Medio Oriente.
Hace 1 Hs

La cautela regresó a los mercados internacionales. Los bonos soberanos en dólares de Argentina iniciaron la jornada con pérdidas moderadas, contagiados por un clima de incertidumbre global tras las definiciones de Scott Bessent

El funcionario estadounidense adelantó la implementación de nuevos aranceles para el mes de mayo, lo que despertó el temor a una escalada comercial y una mayor aversión al riesgo en Wall Street.

En el mercado local, los títulos Globales ceden hasta un 0,4%, liderados por los papeles a largo plazo como el "Global 2041" y el "Global 2038" (-0,3%). 

En este escenario de debilidad para los activos emergentes, el riesgo país que elabora el JP Morgan se reacomoda al alza y se ubica en los 525 puntos básicos.

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