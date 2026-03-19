El petróleo se dispara por el conflicto en Medio Oriente y supera los U$S 110

El relevamiento de la consultora se convirtió en la principal referencia para seguir la evolución de los precios, luego de que las petroleras dejaran de informar sus incrementos. Según su índice con base enero igual a 100, el promedio de naftas y gasoil pasó de 136,3 el 26 de febrero a 148,2 el 16 de marzo. Esto representa una suba del 8,67% desde que se profundizó el conflicto y el Brent superó los U$S 100, con un traslado casi pleno a los valores al público.