Tragedia en Jujuy al 2900: concejales reclaman explicaciones y mayor control del municipio

Resumen para apurados
- Los concejales Ale y González (PJS) exigieron explicaciones a la intendenta Chahla tras la muerte de un joven en Jujuy al 2900, San Miguel de Tucumán, durante el último temporal.
- Los ediles señalaron que el hecho no fue aislado y cuestionaron la falta de controles preventivos por parte del municipio, instando a las autoridades a asumir su responsabilidad.
- El pedido busca establecer precedentes sobre la seguridad urbana y asegurar medidas de prevención hídrica que eviten nuevos siniestros ante fenómenos climáticos en la capital.
Los concejales Carlos Ale y Ana González, integrantes del bloque PJS (Partido por la Justicia Social), manifestaron su preocupación tras la tragedia ocurrida en San Miguel de Tucumán, donde un joven identificado como Leandro perdió la vida en un hecho que generó conmoción en la comunidad.
A través de un comunicado, los ediles expresaron su solidaridad con la familia de la víctima y se pusieron a disposición para colaborar en lo que sea necesario en este difícil momento.
Pedido de respuestas y presencia del municipio
En el mismo texto, los concejales advirtieron que situaciones de este tipo no pueden ser consideradas hechos aislados ni inevitables, y reclamaron una respuesta clara por parte de las autoridades locales.
En ese sentido, apuntaron directamente a la intendenta Rossana Chahla, al señalar que esperan que haya estado presente junto a la familia afectada.
“Es momento de dar la cara, escuchar y hacerse cargo”, remarcaron, al tiempo que cuestionaron cualquier intento de delegar responsabilidades en otros funcionarios.
Reclamo por controles y prevención
Los concejales también pusieron el foco en el rol del municipio en materia de control y prevención, al sostener que el Estado local tiene la obligación de actuar para evitar este tipo de hechos.
“Cuando esos controles fallan, las consecuencias son graves y las responsabilidades deben asumirse con la seriedad que corresponde”, indicaron.
Asimismo, aclararon que el objetivo no es señalar culpables sin fundamentos, sino exigir explicaciones y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.
Acompañamiento y pedido de justicia
Finalmente, Ale y González aseguraron que continuarán acompañando a la familia de la víctima y reclamando medidas concretas.
“Vamos a seguir exigiendo respuestas, justicia y acciones de prevención”, concluyeron los representantes del PJS.