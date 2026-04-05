Dolor y reclamos en el velorio del niño de 12 años que murió electrocutado

El velorio se realizó en la casa familiar del adolescente, sobre una calle que permaneció cortada para permitir la presencia de familiares, amigos y allegados. Casi toda la cuadra estuvo ocupada por vecinos que se acercaron a acompañar a la familia, visiblemente devastada y sin consuelo. El profesor de fútbol del chico en la escuela Crucero Belgrano colaboró con la organización, instalando una gran carpa y sillas de plástico para resguardar a los asistentes ante la inestabilidad del clima.