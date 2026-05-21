Pese a las tensiones, la UCR de Tucumán llegaría normalizada a las elecciones de 2027

Resumen para apurados
- La UCR de Tucumán convocará a elecciones internas para normalizar el partido hacia 2027, tras más de un año de intervención federal y en medio de fuertes tensiones políticas.
- La medida ocurre tras un largo período de intervención partidaria y discrepancias internas entre referentes locales como José Cano y Agustín Romano Norri para reorganizar el espacio.
- Esta normalización busca consolidar la unidad del radicalismo tucumano frente a los comicios de 2027, fortaleciendo su rol como principal fuerza opositora en la provincia.
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