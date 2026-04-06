“Te voy a amar toda mi vida”: la conmovedora despedida de un sobrino a Mariano, una de las víctimas del temporal en Tucumán

El mensaje de Rodrigo Robles, sobrino de Mariano

En ese contexto, el mensaje de Rodrigo se volvió uno de los más impactantes. “Esto no lo hubiese imaginado ni en mi peor pesadilla”, comienza el texto en un posteo de Instagram, en el que repasa una vida compartida con su tío: desde partidos de fútbol en distintos clubes y equipos, hasta el orgullo de haber seguido sus pasos en el ámbito laboral.