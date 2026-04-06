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“Te voy a amar toda mi vida”: la conmovedora despedida de un sobrino a Mariano, una de las víctimas del temporal en Tucumán

Rodrigo Robles, familiar de Mariano, escribió un sentido texto en Instagram.

FAMILIA. Rodrigo rodeado por la familia de Mariano Robles. FAMILIA. Rodrigo rodeado por la familia de Mariano Robles.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rodrigo Robles despidió en redes a su tío Mariano, hallado muerto junto a su pareja Solana Albornoz en su auto tras el trágico temporal que azotó a la provincia de Tucumán.
  • La pareja desapareció al salir de un casamiento y fue encontrada tras una intensa búsqueda. El mensaje del sobrino destaca el vínculo familiar y el legado de Mariano en la zona.
  • El caso profundiza la conmoción social en Tucumán y pone el foco en el impacto humano de la tragedia climática, en medio de debates sobre la previsión de alertas meteorológicas.
Resumen generado con IA

El dolor por la tragedia que conmociona a Tucumán sumó en las últimas horas un testimonio desgarrador. Tras la confirmación del hallazgo sin vida de la pareja que había desaparecido durante el fuerte temporal, familiares y seres queridos comenzaron a expresar su despedida en redes sociales. Entre ellos, Rodrigo Robles -sobrino de Mariano- compartió un mensaje que refleja el vínculo profundo que los unía.

Mariano y su pareja Solana Albornoz fueron encontrados sin vida en su auto, a la salida de un casamiento, luego de haber sido intensamente buscados tras el temporal que azotó la provincia. La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad.

El mensaje de Rodrigo Robles, sobrino de Mariano

En ese contexto, el mensaje de Rodrigo se volvió uno de los más impactantes. “Esto no lo hubiese imaginado ni en mi peor pesadilla”, comienza el texto en un posteo de Instagram, en el que repasa una vida compartida con su tío: desde partidos de fútbol en distintos clubes y equipos, hasta el orgullo de haber seguido sus pasos en el ámbito laboral.

El joven recuerda con especial emoción los momentos cotidianos que hoy adquieren otro significado: viajes en colectivo, charlas, y el sueño cumplido de ser bancario “como vos y como el Abuelo”. “Ese lugar que tanto amabas y que tanto me hiciste amar”, escribió, en alusión a la Caja Popular, donde Mariano trabajaba.

A lo largo de su despedida, Rodrigo define a su tío como su “mayor ídolo” y “ejemplo a seguir”, y expresa además la dificultad de enfrentar la pérdida: “No tengo fuerzas y no sé si algún día las tendré”.

El mensaje también dedica palabras a la relación entre Mariano y su pareja: “Dos personas maravillosas que se amaban y amaron hasta el último”, escribió, destacando el vínculo que los unía.

Hacia el final, el texto se convierte en un pedido íntimo y desesperado: “Hoy dame fuerzas por nuestra familia”, antes de cerrar con una frase que resume el sentimiento que atraviesa a toda la familia: “Te amo y te voy a amar toda mi vida, hermano de mi alma”.

En medio de la tragedia, su despedida se transformó en un reflejo del impacto humano que dejó el temporal, más allá de los datos y los operativos: el de una familia atravesada por la pérdida y el amor.

Temas Inundaciones 2026 Tafí Viejo
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