Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Resumen para apurados
- Osvaldo Jaldo reunió a su gabinete en Tucumán este lunes para coordinar la asistencia a los afectados y analizar los daños del temporal que dejó tres fallecidos en la provincia.
- El temporal superó los 200 mm de agua, desbordando las previsiones iniciales. El Comité de Emergencia asiste a familias, rehabilita escuelas y repara rutas clave como la 38 y la 330.
- El mandatario instó a proyectar obras hídricas regionales ante el cambio climático. Además, advirtió sobre la fuerte caída de fondos coparticipables que tensiona el presupuesto local.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó ayer a primera hora una reunión con de gabinete ampliado, con la participación de ministros y de funcionarios que integran el Comité de Emergencia, para analizar el estado de situación tras el temporal que afectó a la provincia este fin de semana.
En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo (PE) expresó además sus condolencias para con las familias de las tres personas fallecidas durante la tormenta, y aseveró que el Gobierno provincial asistirá a la totalidad de los damnificados, tanto en la Capital como en el interior.
“Este equipo dio la cara desde el primer momento. Y somos nosotros los que estamos en el territorio, acompañando, ayudando y solucionando los problemas de la gente. Y lo vamos a seguir haciendo a cada uno de los pueblos y ciudades que lo necesiten”, enfatizó el mandatario.
En su mensaje, Jaldo recordó que, si bien existía un alerta de nivel amarillo para el sábado, el pronóstico anticipaba lluvias de hasta 50 y 60 mm. “Pero hemos tenido temporales y caídas de agua muy importantes, que llegaron a niveles de 200 mm, no en un solo lugar, sino en varios puntos del interior de la provincia. Y también entre 100 y 150 mm en San Miguel de Tucumán. Es decir, hemos tenido otro fenómeno meteorológico como los que hemos venido soportando desde diciembre a la fecha”, señaló.
En ese marco, manifestó su pesar por la muerte de Lisandro Vega, un niño de 12 años que sufrió una letal descarga eléctrica en el sur de la Capital; y de Mariano Robles y Solana Albornoz, cuyo vehículo fue hallado en un canal pluvial, en Tafí Viejo. “Les reiteramos a los familiares, que son los que están sufriendo el dolor, como gobernador, en nombre del Gobierno y de todos los tucumanos, darles nuestras condolencias y nuestra solidaridad a esa familia que ha perdido su hijo, que evidentemente no se lo recuperará nunca más y nadie se lo va a devolver. Como así también a ese matrimonio que ha perdido la vida, dejando hijos pequeños”, dijo.
Jaldo aclaró que “no somos nosotros quienes vamos a decir las causas” de ambos hechos trágicos. “La Justicia es quien tiene que decir decidir cuáles han sido los motivos o las circunstancias”, dijo.
Área por área
El gobernador indicó que el Comité de Emergencia realizó una evaluación de todos los puntos afectados por la inundación, en especial, en la Capital y en el sur de la provincia. Además de la asistencia social, explicó que se puso el foco en la cuestión de los establecimientos escolares, de los caminos y de garantizar los servicios esenciales (como salud y seguridad) a los vecinos afectados en cada localidad. Y ponderó que, tras la reunión con los funcionarios, se brindaron los detalles sobre el estado de situación. “No nos escondemos bajo ninguna circunstancia. Siempre estamos informando a la gente”, añadió.
Luego, fue pasando el micrófono a cada uno de los funcionarios que tuvieron un rol activo ante el temporal. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, señaló en primer turno que las “lluvias extraordinarias y persistentes” produjeron inconvenientes en la red secundaria y terciaria. En esa línea, marcó los trabajos realizados en las distintas carreteras, y detalló que, hasta ayer al mediodía, las únicas dos rutas “que tienen problemas” son la ruta nacional 38, en la vieja traza (se la rompió para drenar el agua) y la ruta provincial 330, a la altura de Alpachiri y Alto Verde y El Palenque. Susana Montaldo, de Educación, detalló que de las 96 escuelas que no tuvieron clases ayer por la tormenta, se disminuyó “notablemente el número”. “Se van normalizando las clases en la medida que los caminos que están anegados (puedan ser habilitados)”, indicó la funcionaria. Federico Masso, de Desarrollo Social, explicó que, junto a la cartera de Interior, a cargo de Darío Monteros, se dispuso un operativo que alcanzó unas 10 comunas, con núcleo en Santa Ana y en el municipio de Aguilares. “Desde diciembre venimos asistiendo a más de 10.000 familias afectadas (por las tormentas), aseveró. También Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Ramón Imbert (Defensa Civil) y el jefe de Policía, Joaquín Girvaux, brindaron detalles sobre los operativos desplegados.
Jaldo, a su vez, evitó polemizar con la oposición. “Quienes estamos en la función pública, estamos expuestos a las críticas. Pero descartamos cualquier respuesta política. Estamos abocados, doloridos, preocupados y ocupados por lo que está pasando en Tucumán”, resumió el mandatario.
Recursos nacionales: una baja equivalente a una planilla y media
El gobernador Osvaldo Jaldo fue consultado sobre los recursos remitidos por la Nación para Tucumán. “Lo primero que hay que preguntarse es por qué la Nación decide asistir a 12 provincias”, planteó, en alusión al envío por un monto global de $400.000 millones a distribuir entre esos distritos. El mandatario que explicó que la medida responde a la caída en los ingresos coparticipables producto del estancamiento del consumo. “En los últimos dos años hemos perdido casi el equivalente a una planilla y media de sueldos”, en referencia al impacto de la baja en impuestos como el IVA. Y recalcó que este anticipo de fondos coparticipables debe ser reintegrado dentro del año en curso.
Cambio climático: obras de infraestructura de alcance regional
La cuestión ambiental estuvo presente en la conferencia del gobernador Osvaldo Jaldo. “El cambio climático es muy importante, cuando se dan este tipo de lluvias, no hay obra de infraestructura que soporte las crecidas en los diferentes lugares, ya sean provincias, ciudades o pueblos”, advirtió. En esa línea, advirtió sobre la importancia de tener una mirada conjunta con los distritos del Norte, dado que, por ejemplo, las lluvias en Catamarca pueden derivar en inundaciones en La Madrid. Por ello, consideró clave “hablar de obras de infraestructura” de carácter regional, que permitan manejar el agua entre tres o cuatro provincias, porque sino una provincia se la manda a la otra”, indicó el tranqueño.