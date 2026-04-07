Jaldo, tras el temporal: “Dimos la cara desde el primer momento y estamos en el territorio”

Luego, fue pasando el micrófono a cada uno de los funcionarios que tuvieron un rol activo ante el temporal. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, señaló en primer turno que las “lluvias extraordinarias y persistentes” produjeron inconvenientes en la red secundaria y terciaria. En esa línea, marcó los trabajos realizados en las distintas carreteras, y detalló que, hasta ayer al mediodía, las únicas dos rutas “que tienen problemas” son la ruta nacional 38, en la vieja traza (se la rompió para drenar el agua) y la ruta provincial 330, a la altura de Alpachiri y Alto Verde y El Palenque. Susana Montaldo, de Educación, detalló que de las 96 escuelas que no tuvieron clases ayer por la tormenta, se disminuyó “notablemente el número”. “Se van normalizando las clases en la medida que los caminos que están anegados (puedan ser habilitados)”, indicó la funcionaria. Federico Masso, de Desarrollo Social, explicó que, junto a la cartera de Interior, a cargo de Darío Monteros, se dispuso un operativo que alcanzó unas 10 comunas, con núcleo en Santa Ana y en el municipio de Aguilares. “Desde diciembre venimos asistiendo a más de 10.000 familias afectadas (por las tormentas), aseveró. También Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Ramón Imbert (Defensa Civil) y el jefe de Policía, Joaquín Girvaux, brindaron detalles sobre los operativos desplegados.