Secciones
Política

Defensa Civil admitió que la magnitud del temporal no estaba prevista: “Debió ser alerta roja”

El titular del organismo, Ramón Imbert, calificó el episodio como “devastador”. Señaló que las lluvias superaron ampliamente las previsiones meteorológicas.

Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Ramón Imbert, director de Defensa Civil de Tucumán, admitió este lunes que el temporal del fin de semana superó las previsiones y debió ser calificado como alerta roja.
  • La tormenta descargó más de 200 mm en tres horas, superando los modelos previstos. El organismo admitió que la alerta amarilla fue insuficiente ante la magnitud del fenómeno.
  • Pese a la mejora climática prevista, la tragedia reactiva el debate sobre la infraestructura hídrica y la eficacia de los sistemas de alerta temprana ante eventos extremos.
Resumen generado con IA

El director de Defensa Civil de Tucumán, Ramón Imbert, reconoció este lunes que la magnitud del temporal que azotó la provincia durante el fin de semana superó las previsiones oficiales y aseguró que, por el volumen de lluvia registrado, el fenómeno debió haber sido catalogado como “alerta roja”.

“Las alertas ya nos hablaban de la posibilidad de este fenómeno, pero el milimetraje no lo respetó ningún modelo meteorológico”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa, al tiempo que explicó que los registros superaron ampliamente las estimaciones tanto de organismos oficiales como de mediciones privadas.

Imbert calificó el episodio como “devastador” y enmarcó lo ocurrido dentro de una seguidilla de eventos climáticos que afectan a la provincia desde hace más de tres meses. “Desde diciembre venimos bajo una presión muy fuerte con estas lluvias”, indicó.

TEMPORAL. Más de 200 mm cayeron sobre la capital en un lapso de tres horas. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ TEMPORAL. Más de 200 mm cayeron sobre la capital en un lapso de tres horas. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

En ese sentido, admitió que la alerta emitida resultó insuficiente frente a la intensidad de las precipitaciones. “Esto tendría que haber sido una alerta roja y no una alerta amarilla por la cantidad de milímetros que cayeron”.

El titular de Defensa Civil explicó que el organismo trabaja de manera permanente en la evaluación de riesgos y en la coordinación de acciones preventivas junto al Comité de Emergencia. “Estamos continuamente tratando de adelantarnos y de minimizar los riesgos, aunque no es una tarea sencilla poner en alerta a todo el sistema”, señaló.

Asimismo, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y definió el episodio como “un trágico fin de semana” para la provincia.

En cuanto al pronóstico, Imbert informó que las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar en las próximas horas. “Para las próximas 72 horas estamos prácticamente fuera de alerta, en nivel verde”, precisó. 

No obstante, advirtió que podrían registrarse precipitaciones aisladas en algunos sectores y llamó a mantener la cautela. “Las condiciones cambian continuamente, por eso siempre estamos atentos y comunicando”, concluyó.

Temas Inundaciones 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El temporal también afectó a Casa de Gobierno: fallas eléctricas y oficinas sin luz

El temporal también afectó a Casa de Gobierno: fallas eléctricas y oficinas sin luz

Testimonios tras el temporal en Tucumán: “El agua llegaba al pecho y había que nadar”

Testimonios tras el temporal en Tucumán: “El agua llegaba al pecho y había que nadar”

El dramático relato de un testigo sobre otra familia atrapada durante el temporal: “Me decían que había un bebé”

El dramático relato de un testigo sobre otra familia atrapada durante el temporal: “Me decían que había un bebé”

Lo más popular
Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”
1

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán
2

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia
3

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”
4

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión
5

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla
6

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Más Noticias
Educación, atravesada por la tragedia: escuelas reabren mientras la comunidad sigue de luto

Educación, atravesada por la tragedia: escuelas reabren mientras la comunidad sigue de luto

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

El juez federal resolverá en un solo acto los dos planteos sobre las elecciones en la UNT

El juez federal resolverá en un solo acto los dos planteos sobre las elecciones en la UNT

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

Milei acusó a Villarruel de boicotear su gestión

ATE presiona y pide créditos del Banco Nación

ATE presiona y pide créditos del Banco Nación

Comentarios