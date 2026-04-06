"Él era feliz en la cancha”: el recuerdo del profesor de fútbol de Lisandro, el chico que murió en el temporal

Sus padres lo acompañaban siempre. En Villa Angelina, esas cuatro cuadras hasta la cancha eran parte de una rutina que se repetía tres veces por semana: veredas irregulares, calles de tierra en algunos tramos, vecinos sentados en la puerta, chicos con la pelota bajo el brazo. Los lunes, miércoles y viernes, su mamá lo llevaba caminando; al terminar, su papá pasaba a buscarlo. En ese recorrido corto, entre idas y vueltas, Lisandro, el chico que murió electrocutado durante el temporal, iba y volvía de su lugar en el mundo: la cancha. Porque para él no era solo un entrenamiento. Era su momento.