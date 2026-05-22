La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

Nuevo aniversario

La discusión institucional dentro de la UNT ocurre además en un contexto simbólico especial: este lunes la Universidad celebrará sus 112 años de historia (el acto será hoy a las 10, en el Rectorado) mientras espera definiciones judiciales que marcarán el futuro inmediato de su conducción. Para Leal, el aniversario encuentra a la institución atravesando un momento complejo, aunque con los órganos de gobierno funcionando plenamente. “La Universidad hoy está trabajando para garantizar institucionalidad. Estamos cumpliendo la cautelar judicial y, al mismo tiempo, las facultades siguen trabajando, las actividades académicas continúan y los decanos ya asumieron en sus unidades académicas”, agregó.