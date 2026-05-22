La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa horas decisivas en medio del conflicto abierto por la suspensión judicial de la candidatura de Sergio Pagani. Mientras la Justicia Federal debe resolver el fondo de la disputa electoral y el Consejo Superior se encamina a definir quién conducirá la casa de altos estudios desde el 28 de mayo, la actual vicerrectora Mercedes Leal emerge como una figura clave del escenario político universitario.
En ese contexto, la expectativa está puesta en la resolución que deberá adoptar la Cámara Federal de Apelaciones sobre el planteo de nulidad presentado por la UNT -a través de su apoderado Jorge Chehín- contra la medida cautelar que suspendió la candidatura de Pagani. La Universidad cuestionó el alcance de la decisión judicial y denunció una “indebida intervención” sobre el proceso electoral y sobre competencias propias de la autonomía universitaria.
Mientras se aguarda esa definición judicial, Leal aseguró en diálogo con LA GACETA que la UNT mantiene pleno funcionamiento institucional y dejó abierta la posibilidad de asumir transitoriamente la conducción de la Universidad -luego de que Pagani sostuviera que no aceptará una prórroga de su mandato- o incluso encabezar una eventual nueva fórmula oficialista si la candidatura del actual rector queda definitivamente inhabilitada. “Estamos evaluando todas las posibilidades, pero siempre dentro de los mecanismos institucionales de la universidad y buscando consensos”, afirmó. “La UNT nunca va a quedar acéfala y esto debe quedar muy claro para toda la comunidad universitaria”, remarcó.
Leal insistió además en que cualquier definición será adoptada en conjunto con el cuerpo de decanos y con la nueva integración del Consejo Superior. “Lo deseable sería concluir este proceso con la Asamblea Universitaria del 10 de junio y poder darle tranquilidad a toda la comunidad universitaria”, señaló.
En esa línea, la funcionaria recordó que el Estatuto prevé mecanismos institucionales claros para evitar vacíos de poder. “La doctora Cristina Grunauer de Falú asumió este año como vicerrectora subrogante, tal como lo establece el Estatuto. El nuevo Consejo podrá ratificar esa continuidad o proponer otra alternativa”, explicó.
Nuevo aniversario
La discusión institucional dentro de la UNT ocurre además en un contexto simbólico especial: este lunes la Universidad celebrará sus 112 años de historia (el acto será hoy a las 10, en el Rectorado) mientras espera definiciones judiciales que marcarán el futuro inmediato de su conducción. Para Leal, el aniversario encuentra a la institución atravesando un momento complejo, aunque con los órganos de gobierno funcionando plenamente. “La Universidad hoy está trabajando para garantizar institucionalidad. Estamos cumpliendo la cautelar judicial y, al mismo tiempo, las facultades siguen trabajando, las actividades académicas continúan y los decanos ya asumieron en sus unidades académicas”, agregó.
La vicerrectora también respondió a las críticas surgidas en los últimos días respecto del impacto institucional que genera la disputa electoral. Diversos sectores universitarios señalaron que la crisis puede profundizar la desconfianza social hacia las universidades públicas en un contexto de fuertes cuestionamientos nacionales al sistema universitario. “Nosotros creemos que esta situación se va a resolver dentro del marco institucional y respetando tanto nuestras normas universitarias como las decisiones judiciales”, sostuvo. “No estamos dejando nada librado al azar en este tiempo complejo”, añadió.
Posible candidatura
Consultada sobre la posibilidad de que el oficialismo deba reformular la fórmula para el Rectorado si la Justicia finalmente impide la candidatura de Pagani, Leal confirmó que esa alternativa está siendo analizada. “Estamos barajando esa posibilidad porque hay derechos adquiridos por parte de quienes integramos la fórmula oficializada y porque existe un proyecto político respaldado por decanos y decanas”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que cualquier decisión será tomada colectivamente. “Nada se va a hacer sin el consenso de los decanos que forman parte de este espacio”, sostuvo. Ante la consulta concreta sobre si estaría dispuesta a encabezar una fórmula para el Rectorado, Leal respondió sin rodeos: “Sí, estoy dispuesta. La cautelar no me lo impide. Estamos trabajando en esa posibilidad”.
Mientras tanto, el nuevo Consejo Superior comenzará a definirse la próxima semana con la elección de sus integrantes por parte del Colegio Electoral. El cuerpo pasará de 31 a 32 miembros tras la incorporación del director del Consejo de Escuelas Experimentales, prevista en el nuevo Estatuto universitario. Ese nuevo Consejo deberá sesionar el viernes próximo en una reunión clave para definir quién conducirá la UNT hasta la Asamblea Universitaria del 10 de junio, en medio de una crisis institucional que todavía espera una definición judicial de fondo.