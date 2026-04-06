Más de 200 hogares afectados: el impacto real del temporal en Aguilares

Más de 200 hogares resultaron afectados por el temporal que se registró durante la madrugada del domingo en la localidad de Santa Bárbara, en Aguilares, donde se produjeron inundaciones.
Tras las lluvias, el sistema público de salud desplegó un operativo para asistir a las familias damnificadas. El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) instaló un tráiler sanitario en el barrio Obispo Colombres para brindar atención médica, controles y asistencia.
La directora del área operativa Aguilares, Adriana Barrionuevo, informó que varias familias debieron evacuarse durante la noche y se refugiaron en la Escuela Emilio Carmona, donde permanecieron unas 84 personas. Según indicó, el agua avanzó de manera repentina y obligó a los vecinos a abandonar sus viviendas.
El centro de atención primaria de la zona sufrió daños en su estructura, además de pérdidas de equipamiento y medicamentos, por lo que la atención se realiza de manera provisoria en el móvil sanitario.
El operativo incluye recorridos de agentes sociosanitarios que relevan las condiciones de las viviendas y detectan necesidades de atención médica.
También se reportaron complicaciones en otras localidades afectadas por las lluvias, como Los Agudos y La Junta, donde el estado de los caminos dificulta el acceso.
Vecinos de la zona señalaron que el temporal generó momentos de preocupación y obligó a evacuaciones durante la madrugada.