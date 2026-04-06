Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”

En ese marco, el gobernador transmitió un mensaje de acompañamiento a las familias afectadas. “Les reiteramos a los familiares que son los que están sufriendo el dolor, como gobernador, en nombre del Gobierno y de todos los tucumanos, darles nuestras condolencias y nuestra solidaridad a esa familia que ha perdido su hijo, que evidentemente no se lo recuperará nunca más y nadie se lo va a devolver. Como así también a ese matrimonio que ha perdido la vida, dejando hijos pequeños”, expresó.