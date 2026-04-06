Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”
Resumen de nota
- El gobernador Osvaldo Jaldo lamentó el fallecimiento de tres personas, incluido un niño, tras el temporal récord que azotó a Tucumán este fin de semana con lluvias de 200 mm.
- Las precipitaciones superaron los registros históricos en varias zonas del interior y la capital. El fenómeno se suma a una seguidilla de tormentas críticas iniciadas en diciembre.
- La justicia investiga las muertes mientras el comité de emergencia asiste a los afectados. El gobierno provincial evalúa planes hídricos para evitar futuros desastres climáticos.
El temporal del fin de semana en Tucumán dejó un saldo que excede cualquier registro meteorológico. Este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo lamentó, como consecuencia de las intensas lluvias que afectaron a distintos puntos de la provincia, el fallecimiento de Lisandro Vega, un niño de 12 años, y de Mariano Robles y Solana Albornoz.
Desde Casa de Gobierno, el mandatario brindó una conferencia de prensa en la que puso en contexto la magnitud del fenómeno climático y explicó que los niveles de precipitación superaron ampliamente lo previsto.
“El sábado a la tarde y madrugada del domingo hemos tenido temporales y caídas de agua muy importantes que llegaron a niveles de 200 milímetros, no en un solo lugar sino en varios lugares del interior de la provincia, y también entre 100 y 150 en San Miguel de Tucumán”, señaló.
Jaldo contó ante la prensa que este episodio se inscribe en una seguidilla de lluvias intensas que se vienen registrando desde diciembre, aunque, esta vez, contó una diferencia central, ya que el impacto fue fatal.
“Durante diciembre, enero, febrero y marzo hemos vivido situaciones excepcionales producto de la caída de lluvias importantes en nuestra provincia. Pero esta lluvia del día sábado, que ha superado los 200 milímetros, a diferencia de los meses anteriores, lamentablemente hemos tenido que lamentar víctimas fatales, un niño y un matrimonio”, afirmó.
En ese marco, el gobernador transmitió un mensaje de acompañamiento a las familias afectadas. “Les reiteramos a los familiares que son los que están sufriendo el dolor, como gobernador, en nombre del Gobierno y de todos los tucumanos, darles nuestras condolencias y nuestra solidaridad a esa familia que ha perdido su hijo, que evidentemente no se lo recuperará nunca más y nadie se lo va a devolver. Como así también a ese matrimonio que ha perdido la vida, dejando hijos pequeños”, expresó.
El mandatario también hizo referencia al impacto social de la tragedia y a la conmoción generada en toda la provincia. “No hay duda que ha sido un fin de semana muy triste y lamentable para todos los tucumanos, que lo hemos sentido con mucho dolor de la misma manera. Este hecho nos conmueve a todos y es un hecho no querido”, sostuvo.
Por último, dijo: “Seguramente ya el Poder Judicial estará actuando para deslindar o para esclarecer los motivos y las causas de los dos hechos”, señaló.
Durante la conferencia, el Gobernador estuvo acompañado por miembros de su gabinete y autoridades provinciales de distintas áreas, quienes integran el comité de emergencia que trabaja en la evaluación de daños, la asistencia a los afectados y la respuesta ante las consecuencias del temporal.