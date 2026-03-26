Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

En el planteo, la querella solicitó una serie de informes relacionados a Segura. Por ejemplo, pidió que el Ministerio del Interior de la Provincia indique si el imputado se encuentra designado como personal contratado, en planta permanente o con contrato de locación de servicios en alguna comuna o municipio; que la Secretaría General de la Gobernación comunique si estuvo bajo la órbita del Superior Gobierno de la Provincia; y que la comuna de Los Bulacio señale qué funciones debía cumplir el empleado público en La Madrid. Se incluyó además a la Legislatura provincial, a la Anses y a Catastro para que aporten distintos tipos de informes. En paralelo, se formuló la petición para que se avance con el levantamiento del secreto financiero, fiscal y bancario de Segura.