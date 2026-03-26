Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, puso el foco en los policías que estuvieron presentes en La Madrid cuando fue agredido por Marcelo “Pichón” Segura, el empleado de la comuna de Los Ralos que permanece detenido bajo prisión preventiva en la cárcel de Benjamín Paz.
A través de su abogado, Juan Colombres Garmendia, el dirigente libertario elevó un escrito en los tribunales del Centro Judicial Concepción para constituirse como actor civil en la causa caratulada como lesiones graves agravadas por alevosía.
En la presentación, requirió la ampliación de la acusación “contra el personal policial, cuyos datos surgirán de la investigación penal preparatoria, como partícipes del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (...) o la figura que determine el órgano jurisdiccional actuante”.
Pelli -mediante su representante legal- recordó los hechos imputados por el juez de Concepción, Raúl Ángel Robín Márquez, durante la audiencia que dispuso el traslado de Segura al penal por los próximos cuatro meses, mientras se desarrolla la pesquisa.
El 11 de marzo, según este relato, el empleado comunal agredió con un violento cabezazo al diputado Pelli, quien había concurrido a La Madrid junto a una comitiva de dirigentes libertarios para llevar donaciones a damnificados por las inundaciones.
En el planteo, la querella solicitó una serie de informes relacionados a Segura. Por ejemplo, pidió que el Ministerio del Interior de la Provincia indique si el imputado se encuentra designado como personal contratado, en planta permanente o con contrato de locación de servicios en alguna comuna o municipio; que la Secretaría General de la Gobernación comunique si estuvo bajo la órbita del Superior Gobierno de la Provincia; y que la comuna de Los Bulacio señale qué funciones debía cumplir el empleado público en La Madrid. Se incluyó además a la Legislatura provincial, a la Anses y a Catastro para que aporten distintos tipos de informes. En paralelo, se formuló la petición para que se avance con el levantamiento del secreto financiero, fiscal y bancario de Segura.
“Protegieron al acusado”
En otro apartado, la querella apuntó contra los efectivos de Infantería que estaban en el momento de la agresión. “Previo a la agresión y una vez consumada la misma, el personal policial presente no sólo no observó ni ejecutó las leyes cuyo cumplimiento y observancia debía cumplir, sino que además de manera dolosa omitió e incumplió con sus deberes”, añade el escrito. Y advierte que, según se desprende de los videos, los uniformados “una vez consumado el grave ilícito, acompañaron y protegieron al acusado”. “Es de destacar que la denuncia del accionar policial no debe ni puede ser desglosada ni dirimida en una investigación penal preparatoria distinta a la presente, ya que lo denunciado tiene directa relación no sólo con los momentos previos, sino posteriores a la ejecución del accionar delictual de Segura”, añadió Pelli mediante su abogado.
La presentación del diputado nacional ingresó a los tribunales en momentos en que se dirime la cuestión de la competencia del expediente. Desde la Justicia federal se había requerido la declinatoria de la participación del fuero provincial en el proceso, pero el juez a cargo del expediente denegó la solicitud, con lo cual la controversia deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). No obstante ello, Pelli avanzó con este nuevo planteo y Segura permanece alojado en Benjamín Paz.