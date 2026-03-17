Agresión a Federico Pelli: Jaldo ratificó a Darío Monteros y cargó contra los libertarios

Y volvió a dejar en claro que, pese a estos cruces, mantiene el vínculo de diálogo con la Nación, al confirmar que estará en el “Benjamín Matienzo” este jueves, cuando Milei arribe para participar del Foro Económico del NOA, organizado por la fundación Federalismo y Libertad. “Desde lo institucional y lo institucional, los tucumanos somos respetuosos. Vamos a ir al aeropuerto, lo vamos a esperar, a saludar y nos vamos a poner a disposición de él, y a garantizar la máxima seguridad posible para que pueda desarrollar su actividad con toda tranquilidad”, dijo.