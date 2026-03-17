Agresión a Federico Pelli: Jaldo ratificó a Darío Monteros y cargó contra los libertarios

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó la gestión provincial ante las inundaciones en Tucumán, con el foco puesto en La Madrid. Y, en paralelo al mensaje sobre las respuestas de la Provincia ante la catástrofe, el jefe del Poder Ejecutivo (PE) redobló las críticas que había dirigido el fin de semana contra los referentes locales de La Libertad Avanza (LLA).
En la rueda de prensa que brindó ayer en la Casa de Gobierno, acompañado por su equipo de funcionarios, el tranqueño ratificó la continuidad del ministro del Interior, Darío Monteros, luego de que el titular de LLA-Tucumán, Lisandro Catalán, pidiera la salida del dirigente bandeño por la agresión al diputado nacional de ese espacio, Federico Pelli.
“Nosotros somos un equipo que venimos trabajando con mucho esfuerzo y mucho sacrificio para que vengan de otras provincias, porteños, y nos quieran dar consejos, y encima formarnos y armarnos y desarmarnos gabinetes. La verdad que me tienen harto con estas cosas. Que vengan a laburar a Tucumán”, reclamó Jaldo en uno de los tramos más encendidos de su alocución.
Monteros fue blanco de los cuestionamientos de LLA-Tucumán tras el brutal cabezazo que sufrió Pelli por parte de Marcelo “Pichón” Segura el miércoles pasado, en La Madrid, durante la visita de una comitiva libertaria para llevar elementos a damnificados por la inundación. Catalán, la diputada nacional Soledad Molinuevo y otros dirigentes de este espacio responsabilizaron al referente bandeño por el hecho.
Jaldo, sin embargo, marcó que el Gobierno provincial fue “el primero que salió a repudiar, a solidarizarse y a tomar medidas” luego de la agresión. “Y que yo sepa, el ministro Darío Monteros no tiene ninguna denuncia judicial o penal. O sea que no tiene absolutamente nada que ver; si no, lo hubiesen denunciado, cosa que no ocurrió”, añadió el tranqueño ante una pregunta de la prensa.
Jaldo agregó que “la facultad constitucional y legal exclusiva de poner y sacar funcionarios” corresponde al gobernador. Y calificó como “una falta de respeto” el reclamo de LLA-Tucumán para que Monteros sea removido. “El ministro del Interior es ratificado por este gobernador”, agregó, para despejar cualquier duda sobre el tema.
Además, el mandatario redobló la apuesta aludiendo a las polémicas que tienen por protagonistas a funcionarios de la gestión de Javier Milei. “Miren si este gobernador empieza a opinar, con los sucesos que están pasando en la Nación, que cambie tal o cual ministro. No queda ni ‘El Mago sin Dientes’. Por eso yo soy muy respetuoso. No le puedo decir al Presidente qué ministro va a cambiar”, añadió.
“Gracias, Presidente”
Tal como había expresado el sábado, cuando publicó un extenso mensaje dirigido a Catalán, Jaldo diferenció el vínculo de diálogo con la Nación de las rispideces con el armado local de LLA.
Por caso, el tranqueño destacó la asistencia brindada a través del Ministerio del Interior de la Nación, que conduce Diego Santilli, y de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. “Muchas gracias, Presidente de la Nación, porque los tucumanos hoy más que nunca estamos necesitando cosas y los tucumanos estamos trabajando responsablemente. Y el pueblo de Tucumán es solidario: no abandonó a la gente en ningún momento”, afirmó.
Luego, marcó que falta separar el contenido de las partidas aportadas por la Nación para poder coordinar su entrega. “Aquellos que dicen que hicieron gestiones, están a tiempo: vayan a los depósitos, que nos ayuden a clasificar. Hacen falta manos, hace falta voluntad, hace falta solidaridad; no hace falta especulación”, agregó, en clara alusión a las críticas formuladas por libertarios locales.
Y volvió a dejar en claro que, pese a estos cruces, mantiene el vínculo de diálogo con la Nación, al confirmar que estará en el “Benjamín Matienzo” este jueves, cuando Milei arribe para participar del Foro Económico del NOA, organizado por la fundación Federalismo y Libertad. “Desde lo institucional y lo institucional, los tucumanos somos respetuosos. Vamos a ir al aeropuerto, lo vamos a esperar, a saludar y nos vamos a poner a disposición de él, y a garantizar la máxima seguridad posible para que pueda desarrollar su actividad con toda tranquilidad”, dijo.