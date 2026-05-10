OpiniónColumnas Mala Praxis Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Paulina Lebbos TucumánAlberto Lebbos Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Caso Lebbos: cuatro claves para entender la importancia de la perspectiva de género Jaldo, sobre el caso Lebbos: "A los fallos judiciales hay que respetarlos cuando te gusten y cuando no" Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad Alberto Lebbos responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por el resultado del juicio: “Fue una investigación desastrosa” Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune Lo más popular El Salón de la Fama de los videojuegos tiene cuatro nuevos integrantes María Valdez Naval: "El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo" Ato fue la compañía de la mamá de Mario Pergolini en el último tramo de su vida La UNT abrió la inscripción para las Becas Terán y hay tiempo hasta el 17 de mayo Perdón, Alberto Ranking notas premium A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026 Caso Paulina Lebbos: Sale seguirá al frente de la causa y apelará la absolución de Soto Revés para la Municipalidad capitalina por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral “Es un chiste que cualquiera podría hacer”: el meme que abrió un debate sobre los límites del humor Recuerdos fotográficos: María Luisa, ganadora de la carrera de damas de 1927 =